美國政府周五指中國大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司（Dalian Ocean Fishing Co. Ltd）強迫勞動，導致去年數名印尼藉勞工死亡，宣佈暫時扣押該禁止該公司產品入口。華府官員回應時指，絕不姑息剝削勞工的企業。

國土安全部部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，剝削勞工的企業在美國沒有生意可做，「我們不會容忍任何來自強迫勞動的生意」。他指強迫勞動製成的產品不僅剝削勞工，也損害美國企業，應確保消費者不會買到不符合道德規範製作的商品，以維護遠洋漁業勞工人權，同時維護美國國家與經濟安全。

美國海關和邊境保護局（CBP）代理貿易執行助理專員倫納德（John Leonard）表示，大連金槍魚釣違反了聯合國國際勞工組織（ILO）全部11項強迫勞動的標準，包括拖欠薪酬、不人道的工作環境等，「這是宗極糟糕的個案」。

CBP代理局長米勒（Troy Miller）表示，大連金槍魚釣上一年度銷售到美國的漁產價值達2,160萬美元（約1.6萬億港元），本年度則餘23.3萬（182億港元）美元，可能與它宣佈破產有關，統計數據因而受影響。但米勒說這間公司是在持續營運中。

中國因涉嫌強迫人民勞動，近來成為美國禁止進口措施的主要施行對象。今年1月美國禁止進口來自新疆的棉花與番茄產品；去年9月，美國禁止中國部份成衣和電腦零件輸美，原因是它們由新疆遭強迫勞動的人口所生產。

美聯社／中央社

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