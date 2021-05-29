（北美通訊）種瓜得瓜，重豆得豆，種疫苗就得大獎！獎金獎品包括：50元（美元，下同）禮品卡、免費郵輪假期、超級碗（Super Bowl LVI）的VIP之旅、博覽會入場券，還有特別大獎，獎金高達150萬元，或大學的全額學費加食宿費的獎學金。而這些只是不同州分為鼓勵民眾打疫苗送出的贈品的一部份。

為了谷針，各州政府都不遺餘力。其中加州送出現金獎，彩池高達1.165 億元。州長紐森（Gavin Newsom）聲稱，加州提供的獎金獎品將會是全美最豐富。從5月27日起，凡開始接種並完成疫苗接種的人將可以獲得一張50元禮品卡，並可參加抽獎。頭二輪抽獎分別於6月4日和6月11日，選出合共30名得獎者，各可獲得5萬元獎金。大獎抽獎則於6月15日舉行，共選出10名幸運兒，各可獲得150萬元。所有在活動期間接種過一劑疫苗的加州居民都會合資格，並自動列入抽獎名單，毋須另外登記。

打針或可成百萬富翁

最先推出百萬元抽獎，「利誘」州民打針的是俄亥俄州，州長德萬（Mike DeWine）表示，自5月13日宣佈後，疫苗接種率上升了 45%。其中，增幅最大的群組是16至17歲的青少年，在大約兩星期時間內，接種率增加了94%。

西維珍尼亞州立即仿效，除了現金獎，還有大學獎學金、皮卡貨車（pickup trucks）等不同獎品。州長賈斯蒂斯（Jim Justice）表明，完全仿照俄亥俄州做法，希望增加接種率之餘，為西維珍尼亞州製造幾個百萬富翁。

明尼蘇達州就啟動「打針迎夏」（Your Shot to Summer）活動，送出獎品多達10萬份，包括州立公園通行證、釣魚許可證，以及州博覽會和地區遊樂園入場券等等。州長沃茲（Tim Walz）表示，不想像俄亥俄州，只有一人獲獎，但10萬人落空，希望做到皆大歡喜。

阿肯色州就向每個接種疫苗的人送出價值20元的六合彩券，或可以兌換釣魚牌照或狩獵牌照的21元禮品卡。阿肯色州博彩官員表示，現在六合彩彩池的獎金總額高達1,900萬元，當中包括兩個100萬元的大獎。

書中自有黃金屋乎？

送現金可能太市儈，紐約州和特拉華州焦點放在培育英才。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）就宣佈，將會向於7月7日前至少接種過一劑疫苗的12至17歲青少年，送出50份任何紐約公立大學的四年全額獎學金和食宿費用。幸運抽獎會每星期舉行一次。

特拉華州則會每星期舉行兩次抽獎。州長卡尼（John Carney）表示，除了送出5,000元現金獎，其他獎品還包括為期四天的旅遊假期、州公立大學的全額獎學金、州立公園的年度通行證、螢火蟲音樂節（Firefly Music Festival）的入場券包營地住宿，以及私人機構合作送出的獎品。

除了政府外，私人醫療公司Kroger Health和CVS Health也以送大禮的方式，吸引民眾到他們的機構打針。其中，Kroger Health會送出5個100萬元資助，和50份全年免費食品獎。而在CVS Health接種疫苗的人就可以參加抽獎，獎品包括郵輪假期、旅遊假期、Super Bowl LVI的VIP之旅和禮品卡等等。

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