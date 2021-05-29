專門報道北韓消息的南韓網媒Daily NK引述身在中國的北韓僑民指，北韓要求他們跟中國人貿易前，要先查清對方是否跟南韓有任何聯繫，並把跟南韓有轇轕的中國人列入黑名單，不再跟他們有商業來往。北韓商人指，此舉將使過往以中國作為中介，讓南北韓間接貿易渠道中斷。

北韓商人主要居於中國遼寧省一帶，他們過往會透過中國人，從南韓採購白米、化妝品、牙膏、成藥等日用品，轉售予喜歡南韓貨的北韓官員，亦會替南韓商人代購北韓特產。然而北韓在疫情期間關閉接壤中國的陸路邊境，減低病毒傳入機會，這些間接往來也暫停。

圖阻「反動思想」流入北韓

平壤近月有迹象叫停上述商業活動，有在華北韓商人透露，他們上月起申請貿易許可證時，被要求不得跟南韓人有任何來往，包括禁止光顧南韓人開設的餐廳及商店、不准使用南韓貨品，甚至不准跟那些與南韓人結婚的朝鮮族中國人來往，意味北韓商人過往跟南韓人的聯絡方式基本上中斷。

北韓去年底通過《反動思想文化排斥法》，揚言要阻止外來思想入侵，當局此後嚴格管制南韓電影、戲劇及文化產品流入北韓，北韓領袖金正恩上月亦強調要做好青年教育，「與反社會主義鬥爭」。由於北韓商人被視為南韓資本主義文化流入的源頭之一，估計北韓出於政治需要，加緊控制在華商人的活動。

商人料寬鬆執行：有需求便有供應

不過，南韓貨品多年來備受北韓人歡迎，尤其是上流社會，一名在華北韓商人坦言，由於北韓高官對南韓貨需求甚殷，相信平壤對南韓的禁令不會嚴格執行，他形容「我們應到勞動黨官員的住所，看他們有否使用南韓貨……有需求便會有供應」。

南韓新聞網站Daily NK

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