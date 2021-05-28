比利時駐南韓大使館周五表示，比利時外交部決定今年夏天解除駐韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的職務。萊斯寇河的中國妻子相雪秋（Xiang Xueqiu），今年4月逛首爾一間服裝店時，因不滿女售貨員誤會她偷竊，竟怒摑售貨員，令其半張臉被打致紅腫，事件在韓國掀起軒然大波，萊斯寇河事後曾代妻道歉。

首爾警方事後就事件立案調查，但相雪秋聲稱身體不適住院，因而延後接受調查。比利時駐韓大使館周五透過Facebook透露，比利時外交部確認相雪秋在出院後，已親自向兩名受害店員私下會面並道歉，而在警方要求下，相雪秋放棄外交豁免權，將在健康狀況許可下全力配合警方調查。

不過，韓聯社向韓國外交部官員確認有關言論時，外交部指比利時政府所稱「放棄外交豁免權」，僅限於接受警方調查的部分，並不代表會接受法院審判等司法程序。

此外，比利時駐韓大使館聲明中亦提到，萊斯寇河赴任至今3年，而在這次風波之下，難以繼續順利執行大使職務，比利時副首相兼外相維爾姆斯（Sophie Wilmes）決定結束萊斯寇河的任期。考慮到相雪秋後續接受調查等因素，萊斯寇河夫婦預計今年夏天返回比利時。

中央社/《蘋果》資料室

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