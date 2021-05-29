卡特（William ‘Buddy’ Carter）出任白宮管家32年，曾為6位美國前總統服務，他即將退休，總統拜登及第一夫人吉爾在他離職前，更安排和卡特及其家人一起午宴。

卡特47年前先在白宮對面的國賓館「布萊爾宮」（Blair House）任職，32年前成為白宮6名管家之一，負責照顧總統的起居飲食。卡特任內曾服務6位前總統，包括列根、老布殊、克林頓、喬治布殊、奧巴馬及特朗普。卡特在1997年受訪時曾說：「少數人可以被選中在白宮工作，而我是其中一位，感覺十分奇妙。」

卡特多年來與多個第一家庭關係十分密切，也獲邀出席不少重要場合，例如2008年喬治布殊女兒詹納（Jenna Bush）和2010年克林頓女兒切爾西（Chelsea Clinton）的婚禮。2018年他與另一名同事陪同當時的第一夫人梅拉尼婭出席老布殊夫人芭芭拉（Barbara Bush）的葬禮。時任白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）說：「她（梅拉尼婭）知道他們與布殊家族十分親近，因此希望他們到葬禮致意。」而特朗普更曾在國會晚會為卡特獻唱生日歌。

獲克林頓盛讚舉止優雅

卡特身為白宮管家，負責的工作包括制訂國宴安排和接待政要名人，上至坐位安排，下至拍攝角度，他籌備活動的出色表現為人稱道。克林頓曾形容：「白宮管家每一天的工作都不同，而每位訪客的要求及需要亦各異，下午可能要給明星奉茶，晚上則要招待外國元首，卡特舉止優雅及盡忠職守，這些工作對他來說是游刃有餘。」

據說，卡特因想多花時間陪伴家人才決定退休，他的同事接受美國有線新聞網絡訪問時，形容卡特對白宮運作的了解程度無人可比，「他一向為人友善及忠誠，令他如此特別，白宮上下都會很掛念他」。

英國《每日郵報》

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