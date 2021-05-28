【迫降爭議】

白羅斯周日迫降民航客機、拘捕異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及其女友，多國政府早前要求航空公司航班避免經過白羅斯空域以示抗議。俄羅斯禁止部份迴避白羅斯空域的航空公司航班降落首都莫斯科，疑似以行動撐盟友白羅斯，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）認為此舉可能令緊張局勢因此升溫。

法國航空周三取消一班由巴黎前往莫斯科的客機。據報當時乘客已登機等候起飛，惟機長廣播指未能取得進入俄羅斯領空的批准。該公司發言人稱，繞過白羅斯空域的新航道，需要俄羅斯當局重新審批，因技術性原因取消有關航班。法國航空前天及昨天均有同樣前往莫斯科的航班要取消。

克宮稱純屬「技術性問題」

奧地利航空前天亦因同一理由，取消一班由維也納前往莫斯科的客貨運航班。不過，英國航空及荷蘭皇家航空同日同樣有繞過白羅斯空域的航機，仍獲批抵達莫斯科，昨天奧地利航空另一航班亦准飛莫斯科。

今次是白羅斯行動引發外交風波後，俄羅斯首次行動回應，博雷利稱俄方做法對空中交通引發極大混亂，但強調未知俄方是針對個別事件，還是普遍做法。克里姆林宮昨解畫，稱純屬「技術性問題」，不應影響歐盟與俄羅斯關係。俄羅斯聯邦航空運輸機構指要求改變航道的申請增加，各航空公司可能要等較久才取得批准。惟俄羅斯外交部發言人繼續發功，批評西方國家禁止飛機飛越白羅斯空域，是不負責任及危害乘客安全。

七國集團（G7）外長前天強烈譴責白羅斯，指拘捕普羅塔塞維奇是嚴重打擊新聞自由，迫降則危害機上乘客及機組人員的安全，嚴重違反民航規則。周日被捕的普羅塔塞維奇，前天傍晚終獲准與律師見面，律師稱他精神好及正面。

聯合國國際民航組織（ICAO）的管理委員會36個成員國代表前天會面，結果同意調查迫降事件。委員會促請各成員國合作。不過有消息指，俄羅斯及中國拒絕支持調查，俄羅斯指控西方國家偽善，直指美方在2013年亦曾迫令一架被視為載有斯諾登的飛機在奧地利降落。中國則認為行動前要多時間。而立陶宛警方指，美國聯邦調查局及波蘭分別針對迫降事件展開調查。

歐盟擬再制裁 單車賽取消

律師吉穆拉（Elmar Giemulla）表示，在ICAO管理委員會下令調查後，ICAO就會提前舉行全體大會回應。ICAO全體共有193名成員國，白羅斯也是其中之一，成員國須遵守航空安全標準。吉穆拉指若盧卡申科拒絕讓步，白羅斯最終將被踢出ICAO。

歐盟正考慮祭出新一輪制裁，原定下月23日至27日在白羅斯舉行的歐洲場地單車錦標賽，主辦單位以「現時國際情況」為由，取消在明斯克的賽事，並會另覓比賽場地。立陶宛昨宣佈驅逐兩名俄羅斯外交官。

英國《衞報》/英國廣播公司/路透社