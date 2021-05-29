白羅斯派戰機迫停客機，扣押反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），繼歐盟宣佈禁止白羅斯航空公司的客機飛越歐盟空域等制裁後，美國政府周五宣佈將制裁9間白羅斯國企，並警告正準備一份針對白羅斯總統盧卡申科政府關鍵成員的制裁名單。

白宮發言人普薩基發聲明指，白羅斯迫降愛爾蘭瑞安航空客機並拘捕普羅塔塞維奇，是「直接侮辱國際規範」，並要求盧卡申科准許國際調查5月23日的迫停客機事件，立即釋放所有政治犯，並與反對派領袖及民間團體對話，繼而舉辦一場公平自由的總統大選。

聲明指，白宮將於6月3日再次制裁9間白羅斯國營企業，禁止美國人民與這些企業進行交易。美國聯同歐盟及其他盟友正制訂名單，制裁盧卡申科政府下的關鍵成員，指相關人士涉及侵犯人權、貪污、去年選舉舞弊以及迫停客機事件。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）向航空公司發出告示，向考慮進入白羅斯空域的美國客機發出嚴厲警告。國務院已向國民發出最高的第4級「請勿前往」（Do Not Travel）旅遊警示。

此外，財政部正為總統拜登草擬新的行政命令，針對盧卡申科政府實施更多制裁。

法新社／路透社

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