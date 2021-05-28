七國集團（G7）峯會定於6月11至13日在英國康沃爾郡（Cornwall）的卡比斯灣酒店（Carbis Bay Hotel）舉行，但有英媒揭發酒店在未獲工程許可下，擅自在酒店旁懸崖興建3幢向海的單層會議室，遭附近民眾抗議炮轟。倘酒店未能獲當局事後批准，或不得不拆除會議室。

建築工程早在2月底開始，在酒店旁的懸崖砍伐樹木、清理灌木叢及鋪設水泥地基，工程計劃在懸崖興建3幢單層木製建築物，可為出席峯會人士提供9個會議室。由於會議室位於懸崖，與會者都可欣賞到聖艾夫斯灣（St Ives Bay）的景色。

工程展開至少半個月才遞申請

出席峯會的各國領導人則會入住位於懸崖下方、可以俯瞰大海的豪華海灘小屋，領導人只要從正在興建的小徑便可以從會議室步行前往小屋。每間小屋設有熱水池、屋頂花園和落地窗，可容納6至8人，每晚費用高達4,000鎊（4.4萬港元）。

建築工程開始多時，但康沃爾郡議會到3月15日才收到工程申請，而議會計劃委員更排期在峯會結束後才研究申請。如果計劃委員會駁回申請，酒店便要拆毁會議室。

工程進行至今，議會已收到住在酒店附近民眾的300多個反對。上月100多個當地民眾聚集在海灘上，抗議工人砍伐及清除懸崖上數十棵樹木及灌木叢，並導致兩名示威民眾被捕。民眾狠批酒店把工程宣傳為生態項目，卻破壞當地林區和獾穴。

酒店3年前曾申同類工程許可被拒

該酒店3年前曾經提出類似建築物的工程許可，遭到當地議會否決。因此，民眾質疑酒店如今明知道工程有可能不獲批准，甚至要把建好的建築物拆除，但仍不顧一切繼續施工。

酒店發言人拒絕透露建築工程成本、誰人支付建築費，以及為甚麼未獲工程許可便開始施工。負責籌辦G7峯會的英國內閣辦公室則否認有參與興建會議室的工程，也沒有資助在該處興建或拆卸的項目。

英國《每日郵報》

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