白羅斯派出戰機迫降客機，扣押反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）後，被歐盟和美國譴責及制裁。不過俄羅斯卻與白羅斯站在同一陣線，總統普京周五與盧卡申科在索契會晤，周六更一同遊船河。專家認為普京不希望白羅斯權力交替，並重新投向歐洲懷抱。

繼歐盟宣佈禁止白羅斯航空公司的客機飛越歐盟空域等制裁後，美國政府亦已宣佈將會制裁白羅斯國企及官員。西方國家相繼出招孤立白羅斯，俄羅斯卻為白羅斯「報復」，拒絕迴避白羅斯空域的奧地利航空和法國航空降落俄國機場。

總統普京周五更在索契（Sochi）會見盧卡申科，雙方進行逾5小時的對話。對於白羅斯迫降客機拘捕記者一事，普京直言西方國家的反應是「情緒爆發」；又建議與盧卡申科一同游泳，種種迹象反映盧卡申科有俄國撐腰。

俄方稱兩人遊船河是「非正式」對話

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）表示，兩位元首周六趁好天氣遊船河，強調「昨天是正式談話，而今天是非正式」，對話圍繞經濟合作和疫情方面。而克里姆林宮對被捕記者的俄籍女友薩佩加（Sofia Sapega）的命運毫不關心。

白俄政治專家薛萊柏曼（Artyom Shraibman）認為，普京由盧卡申科身上所得的訊息是「不會再有反對西方的白羅斯領袖，代表我們在這事上必須堅持。在此形勢下，明斯克任何權力交替都會促使白羅斯重新與歐洲和解」。

雖然盧卡申科過去曾為保障其執政權而靠攏歐洲，甚至與俄羅斯不和。2019年12月，因為未能談妥價格，俄羅斯暫停供應石油予白羅斯，數月後白羅斯更首次買入美國石油。

但隨着去年8月大選後白羅斯掀起連串大規模示威，質疑選舉舞弊及現屆政府的合法性，盧卡申科再度向普京求援，普京承諾有必要的話可以派出軍隊支援白羅斯當局。

美國《華盛頓郵報》／德國之聲

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）