北韓官媒早前連日刊文要求年輕人「加強思想紀律」，禁止言行、衣着等受到南韓影響。平壤當局據報更嚴打南韓文化進入，元山市一名男子上月底便因非法銷售儲存了南韓電影、電視劇和音樂影片的光碟和USB（隨身硬碟），被當局列為「反社會主義」並公開槍決。

專門報道北韓消息的南韓網媒Daily NK引述消息指，被槍決男子姓李，本身是元山農業管理委員會的首席工程師，但3月在偷偷售賣這些有南韓流行文化的光碟和USB時，遭人民班班長的女兒發現及舉報，其後被捕。人民班是負責監察班內各家庭的意識形態活動和其他地方上的雜務。

報道指李男被捕約40天後，於4月25日遭公開處決，現場有500人圍觀，包括當地官員、教師和大學生，還有李男的家人，並且被安排在最前排觀看。李男被開12槍處決，他的妻子和一對子女見狀忍不住倒下，但仍然要用手掩嘴，避免被指控同情反動分子。

屬當地首宗依《反動思想法》判處的死刑

官方判決書指，根據《反動思想法》裁定李男的非法銷售屬於反社會主義行為，並判處槍決，是元山市所屬江原道的第一宗依此法判處的死刑。即使犯下同類「罪行」，過去一般只會判處勞改或再教育營。但判決書指假如人們以為只會輕判，是嚴重錯誤，形容這種反動行為是協助那些企圖摧毀社會主義的人，因此不容活在北韓社會。

消息人士續指，當局正追查那些曾經光顧李男的人，並已拘捕約20人兼判終身監禁。消息人士形容今時今日被發現藏有南韓影片，不是面臨死刑便是終身監禁，甚至是知情不報的人也要坐牢7年，令整個北韓人人自危。

南韓新聞網站Daily NK

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