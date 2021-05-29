英國《每日郵報》取得由英國和挪威學者撰寫的論文，有證據顯示中國武漢病毒研究所的科學家在進行極具爭議性「功能增強」（gain of function）研究期間製造病毒，以蝙蝠的天然冠狀病毒為基礎，接上新的棘突蛋白（spike protein），使病毒變得極具傳染性。

長22頁的論文由倫敦聖佐治大學（St.George’s University）腫瘤學教授達格利什（Angus Dalgleish）和挪威科學家索倫森（Dr. Birger Sørensen）合撰，將刊於科學期刊《生物物理學發現季刊》（Quarterly Review of Biophysics Discovery）。

論文指出，導致COVID-19的SARS-Cov-2病毒，棘突蛋白有接連四個氨基酸，產生正電荷，可以像磁石一樣緊貼人類細胞，使之極具傳染力。

索倫森表示，接連有三個氨基酸已極不可能，更遑論四個。達格利什說：「根據物理定律，同一排出現四個帶正電荷的氨基酸是不可能的……除非是人造。」

論文指出，SARS-Cov-2病毒有這些「獨特足印」，意味病毒毫無疑問被蓄意篡改，「源於自然的可能性極低……在自然病毒大流行情況下，病毒預期會漸漸變異，變得更具傳染力但致病性減弱。許多人預期SARS-Cov-2病毒也如此，但並無發生」。

兩位撰寫人聲稱中國科學家正在進行「功能增強」研究（Gain of Function research）。這類研究涉及在實驗室對病毒予以加工，以探索病毒感染人類的可能性，許多科學家對此加以批評，因為這種研究使病毒變得更具傳染性，一旦意外洩漏，有引發疫症大流行之虞。

論文認為，由於「功能增強」研究對社會有廣泛影響，哪類「功能增強」研究是「道德上可接受」必須三思，而這些決定不能僅由進行研究的科學家作出。

論文結論指出，SARS-Cov-2病毒「無可信的自然祖先」，又表示有初步證據科學家以逆向工程（reverse-engineered）方式，令人造病毒看似源自天然宿主蝙蝠一樣。

論文又指武漢病毒研究所內的數據「遭蓄意摧毀、隱藏、污染，希望分享研究成果的中國科學家不能如願或已經失蹤」，「似乎病毒資料及相關資訊已被銷毀……因此我們可能面對永遠無法填補的數據落差」。

《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）