根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.69億、死亡人數超過352萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,324萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.4萬。印度確診人數超過2,772萬，死亡人數超過32萬。巴西確診人數超過1,647萬，死亡人數超過46.1萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

法染疫住院和重症患者數雙降

法國周六通報，境內醫院深切治療病房收治的染疫重症病患較前一天減少76人，降至3,028人，染疫住院患者總數則減少425人，降至16,847人。此兩項數字近幾周一直下降。

此外，法國衞生部通報，新增1.675萬人確診，累計確診增至5,657.572人，僅次於美國、印度、巴西。另新增68名染疫病患於醫院病故，累計病故109,358人，排名全球第8高，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥、英國、意大利、俄羅斯。

法國境內過去24小時共有487,309人接種疫苗。

加延長兩批阿斯利康疫苗保存期30天

加拿大衞生署周六表示，為確保境內各省和領地能使用完現有庫存疫苗，已延長兩批阿斯利康（AstraZeneca，AZ）疫苗的保存期限30天。

加拿大衞生署發表聲明說，批准AZ疫苗保存期限從5月31日延長至7月1日，強調獲得科學證據支持。該署表示，延長疫苗保存期，讓更多加拿大人可以接種需求殷切的疫苗。

該署發言人表示，截至5月22日，有約4.9萬劑5月31日到期的AZ疫苗。加拿大廣播公司報道，那批疫苗大部份在安大略省。

加拿大衞生部門將AZ疫苗保存期限定在半年，但他們說接到阿斯利康提供的產品穩定性和數學模型數據，顯示該兩批疫苗安全有效使用期可以多一個月。

加拿大多省以AZ疫苗可以導致罕見血栓為由，暫停為未接種疫苗者接種該種疫苗，但接種了首劑AZ的人可如期接種第二劑。

法新社

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