白羅斯總統盧卡申科周六與俄羅斯總統普京在黑海度假城市索契（Sochi）會面。普京繼續擺出支持盧卡申科姿態，與對方出海遊船河。俄方又宣佈批出對白羅斯第二筆5億美元（39億港元）貸款。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，兩人第二天會談屬非正式，趁好天氣遊船河。白羅斯總統非官方Telegram頻道發放盧卡申科穿便裝坐船照。

佩斯科夫表示，兩人討論經濟合作，俄同意六月底前向白羅斯提供全數5億美元貸款。盧卡申科又向普京詳細交代上周日迫瑞安客機轉降並逮捕異見記者事件。白羅斯當日拘捕普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及其俄羅斯籍女友薩佩加（Sofia Sapega）。

塔斯社報道，普京向盧卡申科問及薩佩加的情況。佩斯科夫表示，莫斯科並非對薩佩加的命運漠不關心。

波蘭首都華沙周六有幾百人集會聲援白羅斯反對派，出席者包括移居波蘭的普羅塔塞維奇父親德米特里（Dmitri）和母親納塔利亞（Natalia）。納塔利亞呼籲美國和歐盟協助救出兒子及薩佩加，以至其他繫獄者。德米特里說，希望住在自由國家，所有人能享表達信念的權利。

在立陶宛，白羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（(Svetlana Tikhanovskaya）與幾百人周六遊行到白羅斯（Svetlana Tikhanovskaya）駐立陶宛大使館，抗議盧卡申科政權。她在Twitter發文：「我的丈夫……正正在一年前被囚。」她揚言最終會返國並把至愛帶回來，「建立新白羅斯是我們的責任」。

法新社／德新社

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