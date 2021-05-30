英國首相約翰遜周六宣佈將打造一艘新的「國家旗艦船」，舉辦商貿活動，在全球推進英國脫歐後的商貿利益，亦會用作舉辦峯會和外交會談，推動英國的外交和安全政策。

政府指這艘旗艦將會是自1997年皇家遊艇不列顛尼亞號退役後，第一艘投入服務的國家旗艦船。當局將於明年起開始建造這船艦，據報造價達2億英鎊（約22億港元），預計於四年內完工。屆時將由皇家海軍操作，預計可服役30年。船艦目前未被命名，據報將以英女皇已故的皇夫、曾任海軍司令的菲臘親王命名。菲臘親王亦曾參與設計不列顛尼亞號。

首相府指新船艦會為高層級的貿易協商和英國企業提供全球性的平台。約翰遜稱新船艦的角色會與以往的船艦「截然不同」，「反映英國迅速發展成強大、獨立的海事貿易國家。船艦的每一方面，從它的結構到它展示的企業，將代表和推廣英國最好的一面，強而有力的象徵我們致力在世界舞台上扮演積極的角色。」

英國今年1月正式脫離歐盟，結束其50年的成員國身份，退出歐盟的單一市場和關稅聯盟。英國正與澳洲就貿易協議展開進一步談判，亦已與印度、新西蘭和美國開始初步談判。

法新社/路透社/英國《衞報》

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