2017年已下水服役的英國航空母艦伊利沙伯女皇號（HMS Queen Elizabeth）終於啟航，將從大西洋取道地中海，涉紅海、亞丁灣到印度洋，經馬六甲海峽奔赴南海，全長2.6萬海里。英國國防大臣華禮仕指，伊利沙伯女皇號此次任務將可再次彰顯英國皇家海軍的遠洋作戰實力，英國有能力也有決心解決全球各地區的安全挑戰。然而在英國航母首巡之際，國內卻越來越多質疑聲音，花費鉅資去支撐一個航母戰鬥群，是孤注一擲，隨時陰溝裏翻船。

特約記者：劉在名

伊利沙伯女皇號去年底首次舉行戰鬥群模式的演練，參與的英國戰艦共計有7艘，除了伊利沙伯女皇號航空母艦，另外還有兩艘45型驅逐艦——防衛者號（HMS Defender）和鑽石號（HMS Diamond）﹔兩艘23型巡防艦——諾森伯蘭號（HMS Northumberland）和肯特號（HMS Kent）﹔兩艘補給艦——強潮號（RFA Tideforce）和維多利亞堡號（RFA Fort Victoria）。在英國艦艇以外，還有一艘美國巡防艦蘇利文兄弟號（USS The Sullivans）和一艘荷蘭巡防艦埃弗森號（HNLMS Evertsen）入列同行。

據一些軍事觀察家指，這個航母戰鬥群的陣勢相比最強的美國也毫不遜色。連同兩艘「外援」軍艦，戰鬥群合共有6艘驅逐艦及巡防艦執行防空、反潛及艦對艦作戰的任務，而在水底之下也有機敏級核動力潛艇保駕護航，再配上灰背隼直升機作空中預警，足以滿足航母戰鬥群的區域空防、反艦、反潛、水下作戰以及補給的五大要素。

伊利沙伯女皇號本身搭載了十多架F-35隱形戰鬥機，作戰半徑達1200公里。F-35系列戰鬥機由洛歇馬丁製造，每架造價達1億美元（約7.8億港元），是美國與盟友在21世紀的主力機種之一。由於美軍本身還未替航空母艦改配F-35，所以伊利沙伯女皇號此次巡航，就被視為是英國皇家海軍自二戰結束後再次傲視海洋的顛峯之作。

可是在伊利沙伯女皇號首巡風光的背後，卻隱藏了軍費緊絀的殘酷現實。就在伊利沙伯女皇號去年組成戰鬥群演練之際，英國傳媒披露伊利沙伯女皇號以及未服役的同級航母威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）保養維修費竟高達3900萬英鎊（約4.3億港元），引來一陣嘩然。如果伊利沙伯女皇號投入遠航，加上兵員、補給、損耗以及折舊等等各樣開支，估計每年不會少於1億英鎊（約11億港元）。

更甚的是，在英國皇家海軍服役的45型驅逐艦其實只有6艘，23型巡防艦也只有13艘，機敏級核動力潛艇更得3艘。以此計算，今次陪同伊利沙伯女皇號巡航，已盡出皇家海軍5分之1至3分之1的精銳「家當」。英國皇家聯合研究所主任克拉克（Michael Clarke）形容，英國皇家海軍以航母戰鬥群來樹立威儀，就仿如將所有雞蛋放在同一個籃中，一旦出現嚴重故障或意外，或有滅頂之災，風險不容低估。

事實上，伊利沙伯女皇號航母戰鬥群首次演練時，就加入了荷蘭及美國的軍艦，一些分析將之稱為「國際化」，英國軍方則強調這是促進合作，英國皇家海軍也有參與過其他盟友航母的伴航，所以不值得意外。皇家海軍說的「合作」應該不假，與外國艦艇訓練的成果，是當皇家海軍沒有足夠的支援艦艇時，伊利沙伯女皇號仍可在盟友幫助下出航執行打擊任務。

英國政府也意識到軍力不足，約翰遜政府在2021年財政預算案中，承諾會在未來4年向國防部增撥165億英鎊（約1,818億港元），攤開計算，即每年多約40億英鎊，相當於10%的經常性軍費，增幅是冷戰結束後最多。

約翰遜想借增加軍費來彰顯強政勵治，但40億英鎊其實只夠建造約4艘精良的45型驅逐艦、2艘機敏級核動力潛艇、又或裝配好一艘尚未具作戰能力的威爾斯親王號航空母艦，想以百多億英鎊達致強軍，恐怕是捉襟見肘。而且在軍費僧多粥少下，皇家海軍獲分配的資源多了，陸軍或空軍獲分配的自然少了，如何平衡不同軍種的利益，又將是一大難題。

英國軍費緊絀下，伊利沙伯女皇號出師也要來萬哩以外的南海湊熱鬧，足見南海有多麼的「熱」。英國皇家海軍在南海出現，成為當事方並爭取話語權，已成為了英國政府（尤其是脫歐之後）保持國際影響力的重要手段。

英國皇家海軍在18世紀中葉起稱霸全球，二戰後實力雖然大不如前，但仍然有9艘航母、超過145艘驅逐艦以及巡防艦，再連同近50艘攻擊潛艇，海上實力還足以與美蘇之外的其他國家比肩。但時至今日，英國海軍已比不上中、日、印等新興國家。2011年皇家方舟號航空母艦（HMS Ark Royal）退役，英國更長達10年時間沒有航母，重溫昔日舊夢、重振海軍雄風，或許又是戰略利益考慮以外，英國航母巡航的另一個深層次動因。

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