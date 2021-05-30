巴西16城示威炮轟總統抗疫不力

巴西至少16城市於周六爆發示威，民眾對總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）應對疫情的方式感到不滿，高舉「博爾索納羅滾」、「現在就彈劾」等標語。

示威由左翼政黨、工會與學生團體籌組，於首都巴西利亞（Brasilia）和大城市里約熱內盧（Rio de Janeiro）的示威和平進行。里約熱內盧市中心有大約1萬人戴口罩遊行，有些人高喊「博爾索納羅種族滅絕」或「博爾索病毒滾開」。最大城市聖保羅（Sao Paulo）則有數千人戴口罩上街，示威者高舉一個巨大的博爾索納羅吸血鬼氣球。

不過，東北部城市累西腓（Recife）的示威出現衝突場面，警方動用催淚彈及橡膠子彈驅散。

疫情至今奪去巴西約46萬人性命，博爾索納羅淡化疫情嚴重性、駁斥戴口罩等做法，並質疑疫苗的重要性，令他支持度暴跌。

美小型飛機墜湖料7死

美國田納西州周六發生小型飛機墜湖意外，1架載有7人的小型飛機在士麥那附近的珀西普里斯特湖（Percy Priest Lake）墜毀，當局指機上人士全部喪生，並已停止搜索。

美國聯邦航空管理局表示，涉事的「Cessna C501」小型飛機周六早上11時在附近機場起飛後，不久發生意外，救援人員一直在場搜索至晚上。

不過，經過多個小時搜索，當局宣佈這次意外無人生環，並已識別７名死者身份。

美聯社／中央社

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