【迫降風波】白羅斯逼客機轉降並逮捕記者事件觸發歐美強烈譴責，美國政府前日就宣佈對白羅斯政府採取懲罰性的措施，將於本周恢復制裁九間白羅斯國營企業，同時決定暫停兩國航機互用領空的協議，並正跟歐盟合作擬定對盧卡申科政權主要官員的制裁措施。白宮敦促白羅斯當局合作，讓國際徹查事件。

美國早在今年4月宣佈，因應明斯克大力打壓民主示威，決定恢復對九間白羅斯國企的制裁，生效日期是本周四。同樣將面臨懲罰的，還有盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權內「持續侵犯人權、貪腐、揑造2020年該國總統選舉結果，以及5月23日事件」的人。

籲盧卡申科允國際徹查

「5月23日事件」是指26歲反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和23歲女友薩佩加（Sofia Sapega）上周日乘坐Ryanair客機，由希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯，但途中客機被迫轉降白羅斯首都明斯克，兩人被捕。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在宣佈制裁的聲明中，形容白羅斯逼客機轉降以逮捕反對派人士之舉，是「藐視國際常規」。她說：「我們呼籲盧卡申科允許國際對事件展開可信的調查。」

美國政府去年已就白羅斯總統選舉涉造假一事，對八名白羅斯官員頒佈制裁。今次對白羅斯九間國企恢復「全面制裁」，代表禁絕公民跟該些企業有任何交易。

此外，美國亦決定暫停履行2019年與白羅斯簽訂的航機互用領空協議。美國國務院日前已發旅遊警示，提醒美國公民「不要前往」白羅斯。美國聯邦航空管理局（FAA）前天亦發通報提醒航空公司在考慮讓載客民航機飛越白羅斯領空時，「要極度審慎」。但FAA未向貨運公司諸如UPS及FedEx發有關通告。有航空公司應歐洲航空安全局（EASA）呼籲，飛行航線迴避白羅斯空域，俄羅斯此前禁止該等飛機飛到當地，不過昨天法國航空及漢莎航空再次獲批。

歐盟拋284億銀彈誘民主過渡

就制裁效力而言，歐盟比美國的影響力更大。事關據歐盟公佈的統計，歐盟是繼俄羅斯之後，白羅斯的第二大貿易夥伴，佔白羅斯整體貿易額18.1%。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）之前表示，討論中的制裁措施包括針對石油產品與鉀肥（potash）等白羅斯經濟主要支柱。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）前日對盧卡申科發出強硬警告：「改弦易轍的時候到了。」她說：「不論施行多少鎮壓、殘暴和威逼手段，都無法讓你的獨裁政權得到合法性。」馮德萊恩並提出30億歐元（約284億港元）補助與借貸方案，表示只要白羅斯「展開和平民主過渡，歐盟會從旁協助」。

路透社