距離東京奧運預定開幕日期尚有不足兩個月，但日本疫情仍然嚴峻，當局上周五（28日）更延長將東京和大阪等9地的緊急事態宣言。國際奧委會（IOC）據報準備要求所有選手簽署免責聲明，自行承擔參賽時染疫、甚至死亡的風險。

共同社觀看過有關免責聲明後作出報道，當中的新增條款列明，參賽者要自行承擔染疫相關風險，包括因Covid-19而導致身體嚴重受傷、甚至死亡。

在上周奧運官員和選手網上會議中，有美國選手提出染疫風險，IOC營運總監哈達德（Lana Haddad）回應稱，東京奧運的免責聲明已經更新，「包含了Covid-19相關的考慮」，並解釋此舉是要提供透明度並確保得到參賽者同意，又指條款符合法律框架。

強調可能無法完全消除染疫風險

隨着疫情繼續在全球蔓延，不少醫學專家擔心奧運牽涉數以萬計來自世界各地的運動員、教練、裁判和傳媒，東京奧運應否繼續舉行。IOC承諾東奧能夠安全舉行，其Covid-19指引列明參賽者必須為自身決定負責。

今年4月的第二版指引手冊寫明，「雖然已採取所有措施，但風險和影響可能無法完全消除，因此你同意自行承擔參加奧運和殘奧的風險」。手冊亦指出，海外運動員抵達日本後96小時內，分兩日接受檢測，在運動員村內亦要每天接受檢測。

共同社／英國《每日郵報》

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