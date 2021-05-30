美國佛羅里達州一名14歲少年疑兇涉嫌用刀捅死13歲少女，少女死狀恐怖，身上有逾100道傷痕。疑犯將被改控一級謀殺，由少年法庭轉至普通法庭受審。

案情指聖約翰斯縣（St. Johns County）警局於5月9日接報指巴莉（Tristyn Bailey）失蹤，其家人最後一次見到好是在凌晨。警方展開搜索行動，於下午6時在一個池塘尋獲巴莉遺體。調查人員在池塘撈獲兇刀，法醫發現斷掉的刀尖留在死者顱骨內，而死者身上及兇刀亦留有富奇（Aiden Fucci）的DNA，當局在兩天後拘捕他，並在他的鞋及其睡房內一件T恤發現死者DNA。

疑犯曾稱要帶人到樹林用刀殺害

佛州地區檢察官拉利薩（R. J. Larizza）引述驗屍報告，指巴莉身上有114處刺傷，其中最少有49處於頭部、手部及手臂的傷口是因自衞所致，顯示巴莉死前曾作激烈反抗。拉利薩稱：「她拼命掙扎，說這兇案可怕並不足以形容。富奇曾向多名證人稱，他準備帶某人到樹林用刀捅死他，他向朋友講出這番說話，足以證明他意圖謀殺。」

拉利薩指富奇起初是被控二級謀殺，但由於案情嚴重，決定改以成年人標準提控，「我並不樂見要將一名14歲少年當成年人般控以一級謀殺罪。不過仔細研究案情後，我們發現以成年人標準檢控不單止恰當，也更是唯一一項我們根據案情可提出的控罪」。

負責此案的法官於庭上表示，富奇須繼續還押，並在一至兩星期後再次提堂。據悉富奇仍未決定是否認罪。巴莉家人發表聲明，感謝警方及檢察部門一同為巴莉伸張正義。

美國廣播公司

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