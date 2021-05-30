美國當局為「谷針」誘因盡出：免費啤酒、100萬美元（780萬港元）大抽獎等，最新一招是已激筍價睇搖滾樂隊演唱會。

搖滾樂隊Teenage BottleRocket、MakeWar、Rutterkin本月26日在佛羅里達州海濱城市聖彼德堡（Saint Petersburg），策劃推廣公司Leadfoot Producitons決定，凡證明已完成接種者，可以18美元（140.4港元）購買原價999美元（7,792港元）的門票。

Leadfoot Producitons的威廉斯（Paul Williams）表示，現在12歲或以上人士都可接種疫苗，同時大家又嚷着要看演唱會，他想給予樂迷安全睇騷。他亦想用演唱會作為谷針手段，令猶豫不決者盡快打針。

威廉斯說公眾反應理想，最初對「平睇演唱會」抱懷疑態度的Teenage BottleRocket亦改變態度，主音兼結他手Ray Carlisle在facebook上載片段，說「我們想樹立榜樣……我們打針了。我們想你們也打針，來與我們開P，但安全第一，開P第二。」

美國疫苗接種量自4月中開始放緩，有診所因此關門，也引起衞生官員關注。俄亥俄州早前以怪招谷針，接種至少1劑疫苗者可參加100萬美元獎金抽獎，科羅拉多、俄勒岡、馬里蘭州隨即效法。

紐約上周三宣佈12至17歲青少年打針有機會獲得大學獎學金。

黎巴嫰辦「打針馬拉松」

中東國家黎巴嫰周六舉行馬拉松打針活動，早上8時起全國多個地方的疫苗接種中心開放，就算沒有預先在政府平台登記也可去打針。政府表示，截至晚上6時，逾萬人打針。當局表示以後每周會舉行一次打針馬拉松，並讓首都貝魯特等更多城市參與其中。

法新社／德新社

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