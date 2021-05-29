英國航空母艦伊利沙伯女皇號（HMS Queen Elizabeth）將首次在印太地區巡航，重頭戲之一是與十多個國家舉行聯合軍事演習。據英國國防部公告，參演國家包括美國、日本、澳洲、加拿大、新西蘭、阿聯酋、丹麥、意大利、土耳其、印度和南韓等十多國。如果把這張名單與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）作對照，可以發現當中有半數以上重叠。

「環太平洋軍事演習」由美國海軍第三艦隊在1970年代促成，被視為是美國在冷戰時期聯合亞太盟友，針對蘇聯太平洋艦隊的大型軍事演習。在蘇聯解體前每年舉行一次，蘇聯解體後改為每兩年一次，最近一次是在2020年8月於夏威夷海域舉行。

隨着蘇聯解體，「環太平洋軍事演習」一度變得相當「和平」及「包容」。俄羅斯在2012年獲邀派出軍艦參演後，中國也在隨後一屆、即2014年派出有「中華神盾」稱號的海口號導彈驅逐艦、岳陽號導彈護衛艦、千島湖號綜合補給艦以及和平方舟號醫院船合共4艘軍艦參演。當時的演習除了聯合軍事打擊外，也強調聯合搜救、應對自然災害、反海盜活動和反恐怖襲擊等課題。

不過到了2014年，由於俄羅斯入侵烏克蘭的克里米亞，俄軍被摒除出演習行列之外。及至2018年，美國再以中國在南海的軍事擴張導致地區局勢不穩定為理由，拒絕中國再參演。當年北京的回應相當強硬，直指南海為中國領海，美國無權指摘解放軍在領海的活動，更斥華府的行動對中美關係無益。

軍事演習講求協同作戰，有時更要交換情報，因此向來都是各方宣示友好、甚至是軍事結盟的前哨。從美國主導的環太平洋軍演對中俄態度改變，以至伊利沙伯女皇號巡航印太卻獨缺與中俄互動，這或可反映出歐美以及日韓，縱然在對中俄的經濟政策上看法未必一致，但軍事上連成一線的態度卻相當明顯。

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