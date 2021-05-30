全球接種疫苗進度不一，美國的疫苗供過於求，當地人接種比率持續偏低，部份城市趁機搞「疫苗旅遊」，希望重振旅遊業。在全球爭奪疫苗激烈下，有不少國家的民眾不信任祖國政府，赴美接種的人數漸趨上升。

美國疾病控制和預防中心（CDC）透露，美國年輕人接種率升幅緩慢，供過於求，分析認為因為這年齡層質疑疫苗成效，而且染疫危機感薄弱。

不過外國遊客對美國疫苗反應踴躍。路透社5月中旬報道稱，希望接種供應過盛的美國疫苗，以中南美洲的遊客增多。由墨西哥飛美國的機票價格較兩個月前上升30%至40%。據稱這些遊客無法在本國接種，對國內醫療系統的信賴度也較低。

美城市視疫苗旅遊為商機

而在亞洲，日本旅行社就憂慮國民在美國接種疫苗會出現身體不適等風險，態度較消極。美國就視為重振旅遊業的契機，紐約市本月上旬起安排遊客接種疫苗，阿拉斯加州下月起也讓抵達主要機場的旅客免費接種。

紐約旅行社「At New York」推出針對日本人的旅遊優惠，只需150美元（約1,200港元）就可獲送到疫苗中心接種及提供翻譯服務。自月中以來該旅行社已接獲超過300個四、五十歲的企業老闆報名。

日本人赴美接種疫苗

在東京經營公司的50多歲日本人高津弘，本月15日與妻子飛往美國，在紐約車站接種中心免費接種一劑過的強生疫苗。他不滿日本政府多次延長緊急事態宣言的對策，認為當局防疫計劃不周，而且公司的商業往來也需要他前往海外。

回國後正接受隔離的高津說：「無法預測未來，是工作上的巨大打擊。」

共同社

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