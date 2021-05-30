西方越來越關注中國科學家以不同途徑取得尖端科技，英國傳媒發現，具解放軍背景的中國科學家馮軍宗（Junzong Feng）曾經以「訪問學者」身份，到英國劍橋大學參與石墨烯（graphene）的研究。由於石墨烯比鋼堅硬200倍，屬於革命性軍用物料，外界擔心中國透過馮軍宗這種交流取得英國的先進敏感科技研究成果，威脅到英國國家安全。不過劍橋大學強調，馮軍宗並無進入實驗室參與任何實驗。

英國《星期日郵報》報道，38歲的馮軍宗（Junzong Feng）曾以訪問學者身份，於劍橋大學參與石墨烯納米工程小組的研究。而馮軍宗18歲起入讀中國人民解放軍國防科學技術大學，憑先進武器研究而獲得讚賞，2016年在中國贏得一項國防技術比賽時就身穿解放軍制服拍照。捷克著名智囊組織「解析中國」（Sinopsis）在一個已被刪除的中國網頁上發現馮軍宗的軍裝照片，並有文件指他擁有「17項國家發明（國防）專利」，詳列他在武器發展方面的獎項。

石墨烯在2004年由英國曼徹斯特大學的研究小組於石墨之中發現，這種物質比鋼堅硬200倍，但又比膠更具彈性，導電性比銅好，專家相信將對軍事科技發展有巨大好處。因此外界擔心馮軍宗到劍橋接觸到這項敏感科技，令人高度關注國家安全問題。

英軍民兩用研究常有中國科學家參與

曾經派駐中國的英國外交官亨德森（Matthew Henderson）表示︰「數十年來，英國突破性的軍民兩用研究，經常會有中國科學家參與其中，但這樣真的符合英國利益嗎？」他認為，涉及國防安全的新物質及新科技研究必須安全地進行。

「解析中國」研究員麥克威廉姆斯（Luke McWilliams）說︰「我們的發現引伸出一個關鍵問題，『與中國解放軍有密切關係的人，如何能進入英國頂尖大學，參與高度敏感的項目？』各部大臣及保安機構必須找出答案，並在英國喪失科技瑰寶之前找到答案。」

劍橋大學對馮軍宗的介紹形容他是氣凝膠專家，一直在研究「用於高性能吸光層的噴墨打印氣凝膠」，但中國的期刊和專利研究文件，就展示馮軍宗的研究項目包括如何在國防軍事應用氣凝膠。

劍橋宣稱馮軍宗在校時沒參與任何研究

不過，劍橋大學發言人宣稱︰「馮軍宗博士在大學期間沒有參與任何研究，沒有進入實驗室，也沒有出席小組研究會議。我們與中國研究員的合作，讓我們可以互相分享專業知識，但不涉及直接軍事應用的研究，我們拒絕任何反之的指控及推論。」大學又稱，劍橋跟解放軍機構從來沒有任何正式關係。

不過，劍橋大學納米工程小組2月的多份學術文章，都把馮軍宗列為「合著者」。

中國駐英大使館發言人回應《星期日郵報》查詢，稱：「中英學術交流是中英關係不可或缺的一部分。」馮軍宗本人未作回應。

《星期日郵報》發現，自 2016 年以來，劍橋石墨烯中心的工作人員和與解放軍有聯繫的中國大學學者共同撰寫了9篇研究論文，包括應用物理與計算數學研究所，該研究所在中國的核彈頭發展扮演關鍵角色。英國政府上周剛剛宣佈成立一個研究合作諮詢小組，為大學與敵對國家學者之間的合作提出建議。

英國《星期日郵報》

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