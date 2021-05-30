全球第二名接種輝瑞疫苗的人士本月離世，該名81歲英國男子與英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）同名同姓，阿根延一名電視台女主播，上周在新聞報道死訊時，誤以為該男子當成是大文豪，形容他是「英語世界中最重要的作家之一」，儘管兩人的死亡日子相差了逾4個世紀。

81歲男子比爾．莎士比亞（William ‘Bill’ Shakespeare）來自英國考文垂（Coventry），與大文豪莎士比亞同名同姓。比爾去年12月接種疫苗，是全球第二位接種輝瑞疫苗的平民，他在本月20日死於中風，死因與疫苗無關。全球首位接種輝瑞疫苗平民為91歲老婦基南（Margaret Keenan）。

阿根廷電視台《Canal 26》女主播諾維略（Noelia Novillo）上周四在新聞報道中，誤把他當作是大文豪莎士比亞，她說：「我們知道，他是英語世界中最重要的作家——對我而言是大師，他是。他是首名接種疫苗的男士，他在英格蘭死亡，享年81歲。」

莎士比亞於1616年離世，一生創作38部戲劇，著名作品包括《羅密歐與茱麗葉》、《馬克白》、《第十二夜》、《皆大歡喜》等。

網民就此調侃一番，有人寫道：「要麼他是同一人（超過400年），或者他是複製人或轉世，雖然你不會相信。」另一人說笑道：「誰想到這樣的悲劇？莎士比亞去世讓我們意外，僅僅457歲，在人生巔峰時期離開。」另有人也嘲諷主播說：「對莎士比亞的死如此大驚小怪，但他們沒有提及他的糟糕表現，以至於幾百年來他都沒有新作面世，他是過譽了。」

英國《每日郵報》

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