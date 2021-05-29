越南政府昨日宣佈首次發現COVID-19印度變種和英國變種的混合變種病毒株，指可在空氣迅速傳播，累計感染個案佔全國總數逾半。

越南衞生部長阮青龍指：「對新染疫病人進行基因排序後，我們發現印度變種和英國變種的混合變種病毒株。更準確而言，它是帶有原本屬於英國變種病毒的變異印度變種。」他指這款混合變種病毒株可迅速自我複製，傳播力比舊有病毒株更強，解釋了為何短時間內不同地方染疫人數激增。

自上月底起，全國63個市鎮中有31個出現這種混合變種，近3,600人受感染。越南早前已發現七款病毒變種，包括英國變種B.1.1.7、印度變種B.1.617.2和南非變種B.1.351。全國至今累計錄得6,396宗確診，47人死亡。

變種病毒成為全球疫情新挑戰，有法國研究員發現印度變種較英國變種的抗藥性更強，使疫苗和治療疫症的藥物效果減弱。研究人員認為變種病毒能「逃脫」中和性抗體的影響是變種能迅速擴散的原因。

全球逾千變種 巴西成溫床

巴黎巴斯德研究院的研究發現，未注射疫苗和已注射兩針輝瑞疫苗人士血液中所含的抗體，對印度變種的抵抗力較對英國變種和南非變種弱三倍至六倍。不過研究員指目前獲批准使用治療疫症的三款藥物對印度變種仍有效。至於對南非變種無效的阿斯利康疫苗，相信對印度變種亦不會有效，已打第一針人士的抗體「幾乎沒法約束」印度變種。

巴西克魯斯基金會指全球現時發現逾1,000種變種病毒，其中有近100種在巴西傳播，除了英國變種、印度變種和南非變種外，還有在巴西亞馬遜州馬瑙斯發現的P.1和聖保羅州發現的P.4，使巴西成為新變種病毒株溫床 。

巴西流行病學家哈勞指出，由於巴西聯邦政府不採取科學建議的措施，疫情從未得到控制，自然衍生更多變種病毒，當中P.1和南非變種傳播力比原本的病毒株強60%至70%，使疫情加速失控。巴西薩賓疫苗研究所副所長、流行病學家加勒特指，高傳播率意味病毒的高複製率，致使巴西成為有利於病毒變異的沃土。

巴西從未採取徹底封鎖措施，只要確診宗數和死亡人數回落就放寬限制措施，加上民眾接種疫苗期間沒有採取隔離措施，或會產生超強的變種病毒株。

另外，英格蘭公共衞生部上周四指，有109名曾到訪埃及的患者帶有首先在泰國發現的變種病毒株C.36.3，未知是否更具傳染力和殺傷力。對於被英媒稱為「泰國變種」，泰國當局立即斥用字「有誤」，指有關變種未有在當地社區傳播，又指初步調查發現該變種由埃及旅客帶入境，「應叫埃及變種」。

路透社/中央社/泰國《曼谷郵報》