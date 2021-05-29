美國國務院前日表示深切關注兩名任記者的國民芬斯特（Danny Fenster）和內森貌（Nathan Maung）在緬甸被捕，承諾會一直向緬甸軍政府施壓，直至他們獲釋。

37歲的《緬甸前線》主筆芬斯特上周一在仰光國際機場離境時被捕，據報被關在囚禁多名政治犯的音山監獄，其家人表示感到傷心無助，希望他能盡快回家。內森貌則是網媒「甘馬育媒體」的總編輯，據報3月7日被捕，關押於音山監獄初期肉體曾受不當對待。除了華府，多個人權組織都要求緬甸軍政府放人。

首批反政府軍完成訓練

不過，緬甸在東盟的九個盟友一同向聯合國大會施壓，要求移除有關緬甸的決議草案中「呼籲立即停止向緬甸直接和間接供應、售賣或轉移所有武器和彈藥」的內容。各國在信中指現時的草案不能得到可能最大的支持，特別是區內所有受影響的國家，因此需要繼續談判，使內容變得可接受。

由緬甸民選議員組成的「全國團結政府」前日宣佈首批招募的軍人已完成訓練。從結業典禮的影片可見，近百名身穿迷彩軍服的士兵在佈置了平衡政府紅底白星旗的叢林泥地上步操，沒有展示武器。一名軍官說：「這支軍隊由官方國民政府成立…『人民防衞軍』必須與人民連成一線和保衞人民。」

緬甸各地每日仍有零星的反軍政府示威，仰光昨日有兩個土製炸彈爆炸，襲擊目標相信是軍車和警崗，當地媒體指有多名士兵受傷。

美聯社/路透社