英國傳媒周六報道，首相約翰遜和33歲未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）在倫敦天主教西敏寺主教座堂（Westminster Cathedral）秘密舉行婚禮，成為第二位在任內結婚的英國首相。

《太陽報》報道，婚禮秘密籌備半年，僅少數教堂職員參與，最後一刻才邀請30位親友，包括約翰遜父親和妹妹。

首相府高級助理也被蒙在鼓裏，從傳媒得知消息後大感驚喜。

教堂遊客當然不知教堂將有大人物舉行婚禮，直至當地周六下午1時半，教堂突然「清場」，半小時後，載着新娘的房車到場，一襲白色長裙的西蒙斯下車，沒戴面紗。

一對新人在古典樂聲中步入教堂，宣讀誓詞後深情一吻。兩人的1歲兒子威爾弗雷德（Wilfred）見證喜悅一刻。

婚禮其間警方派大量人手保安。一名目擊者表示，教堂在半小時婚禮期間封鎖，禮成後教堂內的人匆匆上車離開。

英國傳媒上周日才報道，約翰遜和西蒙斯已向親友發喜帖，將於明年7月結婚。

現年56歲的約翰遜兩度離婚，2018年宣佈跟第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）結束多年婚姻，與保守黨總部通訊主管西蒙斯同居。約翰遜2019年入主唐寧街10號，與西蒙斯成首相府歷史上第一對未婚同居的伴侶。去年2月，約翰遜與前妻完成離婚程序，不足兩周就宣佈與西蒙斯奉子訂婚。西蒙斯去年4月29日為約遜翰誕下兒子威爾弗雷德。

英國《太陽報》

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