意大利拿玻里女子坎頓爾（Tiziana Cantone）之前為奚落前男友，2015年傳了與其他男子的性愛影片給對方，結果影片在網上瘋傳，她疑因此在翌年上吊自殺身亡，終年31歲。不過事隔多年後，拿玻里檢方上周五（28日）下令掘出坎頓爾遺體，重新調查案件是否涉及謀殺。

檢方表示，發現原本調查結果出現前後不一致的地方，包括在案發現場採集DNA樣本屬於兩名男子。檢方將預計於下月掘出坎頓爾遺體。

當時懷疑促成坎頓爾自殺的性愛影片，拍攝了她與退役球星簡拿華路弟弟、當時效力意甲球隊薩斯索羅的保羅（Paolo Cannavaro）在超級市場內發生性行為，並據報坎頓爾曾與5名摯友分享片段。

性愛片傳前男友示威 卻在網上瘋傳

坎頓爾原本只是把片段傳予前男友「示威」，惟影片之後在色情網及社交網包括Facebook等瘋傳，被超過100萬人觀看過。坎頓爾就此淪為網絡欺凌對象，出街亦會被人認出。坎頓爾在片中曾說：「你在拍片？太好了！」這句說話更成為被印在T裇、電話保護殼及其他產品上。

深受打擊的坎頓爾一度遷居至托斯卡尼（Tuscany）和改名，並入稟申請被遺忘權，獲法庭向網站及搜索引擎頒令，移除與坎頓爾有關的內容。不過影片已被廣為複製及發佈上千次。

坎頓爾去世後，其母親透露女兒死前已患抑鬱多個月，曾兩度自殺不遂，「她聽到和看到的一切都令她受苦，尤其在她深感公義不彰」。其女友人表示，坎頓爾遭受網絡欺凌後，曾想重新振作「忘記過去」，展開新生活。她說：「為何他們要這麼狠毒，辱罵一名沒有做錯事的女子。」

英國廣播公司

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