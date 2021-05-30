美國德州侯斯頓循道醫院強制醫護人員下周一前，完成接種COVID-19疫苗，否則可能飯碗不保。117名未打針員工上周五向院方提出集體訴訟，指控院方將他們當白老鼠，強迫接種尚未完成驗證的疫苗違反法律。

不接種會被炒

代表律師伍德菲爾在入稟狀指，醫院行政總裁布姆在3月底宣佈，要求員工下周一前完成接種疫苗，又指他明確指示員工有兩個選擇──「接種他們相信不安全的疫苗或失去工作」。伍德菲爾指，院方強制員工接種疫苗，違反防止未經同意對人體進行實驗的醫學倫理標準《紐倫堡原則》，強迫員工做「白老鼠」接受醫學實驗，作為換取繼續工作及養家餬口的條件。

布姆前日回應，稱醫療機構要求接種疫苗合法，十多年來院方在流感疫苗方面亦這樣做，指作為醫護人員，有責任盡己所能保護病人，又指2.6萬名員工，99％前日已完成接種。而美國公平就業機會委員會則稱，聯邦法律不會阻止僱主要求所有實際進入工作場所的員工接種疫苗，只要遵守《美國殘疾人法案》等法律規定則可。

耶魯大學免疫學家岩崎明子認為，訴訟指疫苗屬「實驗性」或基於未經測試技術的說法錯誤和荒謬，因有數以萬計人士參與第三期信使核糖核酸（mRNA）技術疫苗的臨床試驗，無發現安全問題。

另一方面，加拿大衞生部稱獲得科學證據支持，決定批准將近五萬劑阿斯利康疫苗的保存期限，由今日延長到7月1日，確保各省能用完現有庫存。

美國《華盛頓郵報》/路透社