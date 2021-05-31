土耳其發生醫療失誤事故，艾登省一名61歲老婦努慈哈（Nurcihan Ogmen）3月到一間私家醫院接受修腹手術（tummy tuck），但之後感到腹部劇痛。她捱痛捱了兩個月之後，到另一間醫院接受X光檢查，才發現早前施手術的醫生竟然把一柄手術剪遺留在她的腹部內。

當地傳媒報道，努慈哈3月接受的手術歷時5小時，移除了腹部鬆弛、多餘的皮膚，以重現窈窕的腹部外觀。她翌日出院，但之後向醫生表示感到腹部腫脹和劇痛，但對方未有認真看待，僅稱術後腹痛是正常，過一段時間便會消失。

可是，努慈哈的腹痛持續了兩個月，在丈夫奧格曼（Kubdettin Ogmen）陪同下，到瑟凱國家醫院（Soke State Hospital）接受X光檢查，驚覺一柄手術剪被遺在腹部內。

遺留手術剪縱取出 醫生仍漠視努慈哈

努慈哈返回當初做手術的私家醫院，和找回做手術的醫生，再進行兩小時的手術取出手術剪。然而努慈哈稱：「做完手術之後更痛，嚴重到我每星期都要去檢查。那名醫生不相信我，只叫我走，說慢慢會好。每次他都不想聽我的說話，我就沒機會形容那種劇痛。這刻我仍在痛，還未康復。」

努慈哈已經就事件向當地監管機構投訴該醫生、該私家醫院，以及涉及第一次手術的其他醫護人員。院方及該名醫生未作回應。

英國《每日鏡報》

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