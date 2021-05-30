英國首相約翰遜與未婚妻西蒙斯周六在倫敦西敏主教堂秘密成婚，細節陸續曝光。

《太陽報》報道，新娘西蒙斯租了希臘設計師Christos Costarellos的作品作為婚紗。那條白色手造繡花裙一條價值2,870鎊（31,617港元），她以日租45鎊（495港元）租來在她人生最重要一天穿上。

雖然新娘只是租裙，但報道一出，那款裙已在Modesens、Net-A-Porter等網店售罄。

另外，《太陽報》報道，婚禮後一對新人和30位賓客到首相府繼續開派對，直至周日凌晨。

約翰遜與西蒙斯已安排明年7月會再大排筵席宴請親友，而兩人的蜜月旅行也延至明年夏天，婚後首個長周末預料會在首相鄉郊別墅契克斯（Chequers）莊園度過。

外界擔心，兩人此時此刻拉埋天窗，是否意味下月21日最後階段解封未能成真，下月底仍未能舉行更大型婚禮。不過，疫苗統籌國務大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）周日接受天空新聞訪問時否認，叫公眾不要過慮，說一切未有定案，呼籲大家等候6月14日宣佈。

英國《太陽報》／《每日郵報》／《衞報》

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