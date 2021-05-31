南韓《中央日報》報道，南韓政府計劃推動修改《國籍法》，簡化外籍人士子女加入南韓國籍的程序，以應對出生率低迷、人口老化的挑戰。日後持有南韓永久居留權外國人，其6歲以下子女將可無條件獲批南韓籍，估計大部分受惠的人是中國籍人士。

南韓司法界上周四透露，南韓法務部上月立法預告了《國籍法》修正案，讓擁有永久居留權外籍人士的子女申請入籍南韓時，可省略現有的筆試、面試等程序，只需提交申請即可入籍。法務部計劃收集意見到下月7日，並制定最終修訂案。

可保留原有國籍

如果修正案通過，6歲以下的外籍人士子女可在沒有其他附加條件下提交申請；7歲以上子女如果在當地住滿5年以上，也可獲得申請入籍。在南韓出生的移民第二、三代，與南韓有深厚血統或歷史連帶關係的永住權持有者，將成為優先對象。

申請受理後將立即獲得國籍，他們獲得南韓國籍後，可保留原有國籍。根據去年數據，修正案涉及對象有3,930人，絕大多數為中國朝鮮族及華人移民的子女，比例達到整體的94.8%，達3,725人。

32萬人聯署反對

反對修例一方意見則指，南韓出生率下降只因政府施政不善，促育當局改善貪腐問題，建立適合人們居住的國家，而不是透過修改國籍法、每年接收大量外國人以解決人口老化。反對修例的人士在青瓦台網站發起聯署，聯署限期上周五屆滿時，響應人數逾31.7萬。

南韓《中央日報》

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