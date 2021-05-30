【迫降風波】俄羅斯總統普京和白羅斯總統盧卡申科前日進入第二日會談，二人在南部城市索契乘遊艇出遊黑海。俄方證實下月底前將向白羅斯發放第二期五億美元（約39億港元）貸款。

影片顯示二人談笑風生和觀賞海豚。塔斯社報道引述克宮發言人佩斯科夫指，二人曾談及經濟合作和疫情，普京提起被捕的異見記者普羅塔塞維奇的俄籍女友薩佩加，「盧卡申科總統談及瑞安客機一事的細節。該名俄國公民被捕，我們自然不會漠不關心。」

多地示威聲援被捕記者

俄羅斯去年承諾向白羅斯貸款15億美元（約117億港元）維穩，10月已發放首期五億美元。克宮指白羅斯不會再向莫斯科尋求額外的經濟援助；兩國將合作「組織航空聯繫」。國際文傳電訊社引述佩斯科夫指，兩國的交通部正協助在歐洲的白羅斯公民回國。

白羅斯首都明斯克前日有數十人帶上反對派標語上街，波蘭首都華沙亦有數百人示威聲援，群眾揮動反對派的紅白旗，高呼「白羅斯萬歲」。普羅塔塞維奇的父母現身，他的母親說：「我懇請所有歐盟國家和美國幫助我們讓普羅塔塞維奇、薩佩加和所有在囚人士獲釋。」他的父親說：「我們想活在一個自由的國家，讓所有人有權表達己見。」烏克蘭亦有約百人在基輔遊行。

曾參選總統並已流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭與數百示威者遊行至當地白羅斯大使館。當日是她的丈夫季哈諾夫斯基被捕一周年。

路透社/法新社/美聯社