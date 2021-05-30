白羅斯當局繼續打壓記者及異見者，周日扣押一個廣受歡迎新聞網站的總編輯。

警方表示，正調查「Hrodna.life」網站總編輯紹塔（Aliaksei Shota）是否從事極端主義活動。

「Hrodna.life」重點報道第五大城市格羅德諾（Grodno）新聞。該市警方表示，該網站發表極端主義資訊。

暫時未知紹塔是否已被正式起訴。從事極端主義活動最高刑罰是監禁10年。

紹塔與早前被取締的白羅斯最大獨立傳媒機構Tut.by有合作。

Tut.by被取締後已無法瀏覽。當局除突擊搜查該機構多個辦事處，亦上門搜查編輯與記者住所，15名職員被捕。當局宣稱Tut.by涉嫌「大規模逃稅」和持續發佈「違禁資訊」。美國、歐盟都發聲明譴責。

白羅斯總統盧卡申科上周日命令米格29戰鬥機迫降一架歐盟的廉航客機，扣押早已流亡海外的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。明斯克罔顧機上百多條人命，公然劫機擄人觸怒國際社會，歐美紛紛譴責並要求放人，並對白羅斯實施制裁。

美國總統拜登周日承諾，下月會晤俄羅斯總統普京時，會向他施壓要求維護人權。

美聯社／法新社

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