英國首相約翰遜已跟女友西蒙茲舉行婚禮，婚禮地點選在屬天主教的西敏寺，但這次已是約翰遜第三次結婚，令人懷疑為何他能在天主教堂行禮。西敏寺回應指，任何人只要領洗後，過往的婚姻在教會眼中也一筆勾銷，不再視為有效，而約翰遜過去兩次婚禮均非以天主教儀式進行，強調教會沒提供特別待遇。

天主教原則上不同意離婚及再婚，尤其是假如一名教友的前配偶還在世時，更甚少允許他們再婚，西敏寺早前卻為約翰遜和西蒙茲證婚。約翰遜兒時是天主教徒，並已經領洗，青少年時期改信聖公會，至於西蒙茲則一直是天主教徒。

教會被質疑「富人窮人有兩種規例」

柴郡沃靈頓（Warrington）的神父德魯（Mark Drew）表示，教會一向教導離婚的天主教徒不能在教堂舉行第二次婚禮，認為約翰遜可在西敏寺行禮一事難以解釋。他警告在教友眼中，無論教會在約翰遜事件是對還是錯，都會讓他們感到教會雙重標準，打擊教會形象。倫敦德特福德（Deptford）聖保祿堂區神父巴特勒（Paul Butler）形容，教會往往對富人和窮人有兩種不同的規例。

天主教雜誌《碑銘》（Tablet）駐羅馬記者蘭姆（Christopher Lamb）批評教會對不同人標準不一，予人「教規在首相身上不適用」的觀望，希望教會將來可審視規例，並變得更開放，「它一直歡迎約翰遜（再婚），為何不歡迎其他人？」

前兩次婚禮非以天主教儀式進行

英國廣播公司（BBC）指出，只要一個人此前的婚姻並非由天主教婚禮產生，天主教會便可讓其在教堂再婚，估計這次也是約翰遜首次以天主教儀式結婚。天主教傳傳記作家伊凡里（Austen Ivereigh）稱，約翰遜的兩名前妻都並非天主教徒，且約翰遜與她們亦不是以天主教儀式結婚，因此天主教會只需通過簡單程序，便可宣告約翰遜首兩次婚禮無效，再為他在教堂舉行婚禮。

天主教西敏總教區（The Diocese of Westminster）確認，作為受洗的人，約翰遜以前的婚姻不被認為是有效的，因為它們不是以天主教儀式進行，「受洗的天主教徒締結了民事法認可的婚姻，但未有遵守天主教教規法的要求，在天主教會眼中不被視為有效的婚姻」。

約翰遜與首任及第二任妻子分別結婚6年及27年，與前妻共育有4名子女，據報他還有一名私生女。

英國《每日郵報》/英國《衞報》

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