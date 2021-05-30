法國搖滾樂隊Indochine前日以研究疫情風險之名在巴黎舉行音樂會，約5,000人擠在雅高酒店體育館觀賞演出，另外2,500名沒有出席音樂會的志願者將作對照群組。

不用保持社交距離 要戴罩

今次活動有兩萬名志願者報名參加。音樂會的觀眾年齡介乎18至45歲，沒有特別風險因素，入場前需繳交當天稍早的進行的唾液檢測結果和三日內的抗原陰性檢測結果。入場後雖不用保持社交距離，但仍必須佩戴口罩。由於法國仍維持晚上9時的宵禁令，音樂會提早在6時開始。音樂會觀眾和對照組的志願者將下周再接受檢測。實驗結果料於下月底出爐。

今次實驗是由巴黎的醫院管理局和全國音樂及娛樂節目聯會合辦，以評估音樂會可如何復辦。歐洲其他地方亦曾進行類似的大型群眾活動測試。西班牙和英國得出的結果顯示有關活動不會增加傳播風險。

不過，印度早前不理第二波疫情即將爆發的風險照樣舉辦大壺節慶典，大批民眾一同在聖河中浸浴，最終共有逾900萬人參與慶祝活動。主辦活動的北阿坎德邦的確診個案在隨後的一周錄得18倍增長。布朗大學公共衞生學院院長杰哈（Ashish Jha）就指大壺節或是「疫情史上最大的超級傳播者活動」。惟政府堅持決定正確，執政的印度人民黨副主席潘達指，「無知」和「恐印度教元素」是活動被標籤為超級傳播者活動背後的原因。

法新社/路透社/英國《衛報》