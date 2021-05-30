美國德州兩院將表決選舉改革法案，如通過會禁止為駕駛者設免下車即可投票的停車場票站、限制投票時間和對選民實施新限制。由於兩院均由提出法案的共和黨控制，共和黨籍州長阿博特已明言會簽署讓法案生效。

拜登轟「攻擊神聖投票權」

法案將禁止票站24小時開放；禁止設免下車投票的票站和臨時或流動票站；禁止選舉官員向選民自動發出郵寄投票申請；對想郵寄投票的選民有新要求；票站職員如限制具黨派性或有機會滋事而想監票的民眾行動，有機會將面臨刑責；如問題選票的數目可改變選舉結果，即使未經證實，法官有權使選舉結果作廢。

設計法案的共和黨參議員休斯形容法案是德州史上「最全面和合情理的選舉改革法案」，指會讓選民更安全和容易到達票站，「法案讓人容易投票和難以作弊。選舉的廉正是民主體制和我們州的根基。」

總統拜登前日發聲明指法案「攻擊神聖的投票權」，「這是錯誤的，有違美國作風。這是今年連番對民主攻擊的一部份，不時都不合比例地針對非裔和拉丁裔美國人。在21世紀，我們應讓每名合資格選民能更容易、而非更困難地投票。」他再次呼籲國會通過兩項保護選民不受限地投票的權利的法案。在前共和黨總統特朗普敗選並主張選舉「被盜」後，其餘14州今年已設立22項新法例限制投票，全國今年將會有近400項法案限制投票。法庭已駁回60宗挑戰有關法例的訴訟。

路透社/法新社/美聯社