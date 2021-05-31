美國輪軚製造商固特異(Goodyear)在馬來西亞的公司被指剝削外籍工人，有多名工人入稟控告公司欠薪、非法超時工作，而且克扣他們的津貼，與本地工人待遇不同，形同歧視。

法庭文件顯示，有六名現任及已離職外籍工人聯同馬來西亞勞工部門，一起指控固特異不當地扣減工資、要求他們超時工作、以及沒收工人的護照。勞工部門確認，曾於2020年向固特異罰款，因為該公司要求外籍勞工超時工作，而且付薪不足。其中一名工人出示信件，指公司非法扣留他的護照，他任職八年後才於2020年1月取回自己的護照。

路透社早前報道，有185名外勞曾三度入稟投訴固特異，指固特異馬來西亞公司不遵守集體勞工協議，拒付輪更津貼、年度花紅、拒絕加薪，但本地員工卻可享這些待遇。法庭去年裁定外勞的其中兩項投訴勝訴，指工人有權獲得相同權益，下令固特異要遵守勞工協議，發回薪資給外勞。固特異已向高等法院提出上訴，將於7月26日有裁決。

根據外勞提供的糧單，顯示有外勞每月超時工作多達229小時，超出大馬法例容許的104小時。受到不公平對待的外勞分別來自泥泊爾、緬甸和印度。固特異否認指控，聲稱外勞由於不是工會成員，因此不可獲得這些待遇。但工會代表作供時表示，這些外勞有權加入工會，即使不是工會會員，按集體勞工協議他們都可獲勞工福利。

路透社

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