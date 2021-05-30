【疫情溯源】COVID-19疫情縈繞全球接近一年半，保守統計已造成逾350萬人喪命，染疫人次超過1.7億，毀滅性如此強的病毒，其起源近期再受關注。英國情報機關據悉已改變了原本的看法，如今他們認為病毒從中國研究實驗室病毒外洩造成全球大流行是「有可能」的。

英媒近日報道，英國情報人員目前正跟美國攜手合作，調查病毒是否從武漢病毒研究所洩出 。美國總統拜登是在上周下令情報機關，查證病毒是否由實驗室外洩、還是有其他源頭。

華拒坦誠 西方暗網套料

《星期日泰晤士報》則指，病毒源自武漢病毒研究所的理論，最初曾被英美等西方情報界評估為可能性「極小」；但消息人士透露，重新評估後，情報機關的看法已變。美國外交消息人士直言，若無法釐清病毒起源，「事情可重演；一個濕貨市場，或一個生物實驗室出事，下一次大流行就出現」。

熟知英國情報人員參與調查情形的西方情報界人士直言，中方不願坦誠是很難徹查，西方情報界只能在暗網招攬知情的中方研究人員匿名地提供資料。

過去一年其實有不少科學家主張切實查明「病毒外洩」論，但都疑似遭到滅聲。世衞的人類基因圖譜編輯專家顧問梅茨爾（Jamie Metzl）就指，疫情初爆時有一小撮頂級科學家力推病毒是動物傳人的說法；提出「外洩論」的人則「備受排斥，被稱作陰謀論者」。

關注有否人為增病毒殺傷力

去年2月《刺針》曾刊登27名科學家聯署的聲明，強烈譴責「病毒非源於自然是陰謀論」，梅茨爾形容是「科學暴行」。該次聯署的發起人是屢批病毒外洩論是「胡說」的達扎克（Peter Daszak），他是《刺針》COVID-19委員會成員，亦是年初赴武漢的世衞疫情溯源專家組一分子，而且跟武漢病毒研究所關係密切。

研究所有否進行「功能增益」研究，正備受關注。「功能增益」（gain of function）研究涉及操縱病原體，使之更具殺傷力，從而了解病毒的行為方式。批評者指這種研究導致病原體逃逸引發大流行的風險太大，亦無助研發藥物或疫苗。

武漢病毒研究所是全球59家P4（生物安全四級，又稱BSL-4）實驗室之一，研究的都是最危險的病原體、而且無有效疫苗或特效藥可治，例如伊波拉、天花病毒等等。但對於安全、負責任地研究這些危險病原體，目前國際上無標準。

病毒外洩亦非聞所未聞，1977年蘇聯和中國就曾有H1N1病毒（亦即1918年西班牙流感病毒）自實驗室外洩引致流感大爆發。2001年美國有實險室職員寄出炭疽桿菌信造成五死。研究指出，實驗室事故超過70%屬人為錯誤。

英國《星期日泰晤士報》/法新社