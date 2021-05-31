印度有智庫組織發表報告，指中國在聯合國多個重要機構擔任領導角色，亦在聯合國基層系統部署中國專家及外交官網絡，令中國在聯合國的影響力不斷增加，不少人已變成「中國代理人」，亦成功令聯合國認可並協助推動中國的外交政策議題。

印度智庫組織蓋特威之家︰印度全球關係委員會(Gateway House: Indian Council on Global Relations)的報告指出，聯合國15個主要機構之中，有4個機構由中國代表直接領導，包括糧食及農業組織（FAO）、聯合國工業發展組織（Unido）、國際電信聯盟（ITU）和國際民航組織（ICAO）。另有9個機構也有中國代表出任副領導，包括世界銀行、國際貨幣基金、世界旅遊組織、世界衞生組織等等。

聯合國猶如由中國掌控，為了取得平衡，蓋特威之家建議印度應該轉守為攻，成為積極主動的「規則製造者」，而不是目前防守性的跟隨者角色。報告又指，中國利用在聯合國的主導優勢，加上經濟援助手段，令不少有影響力人士成為「中國代理人」，例如世界衞生組織總幹事譚德塞，就被指對中國言聽計從。至於其他主要國家亦嘗試透過非政府組織及官方的發展機構來增加影響力。

蓋特威之家表示︰「新形勢是中國在多邊架構中的角色越來越重要，與此同時，其他國家的地位則在下降。」要應付這個情況，印度必須將自己融入多邊體系。智庫建議，印度也應該增加對聯合國機構的自願捐款，發揮有利作用，印度的慈善事業也可以投向這些機構。 報告又指，譚德塞因為要討好中國，令世衞延遲向全球發出疫情警告和旅遊警告，導致全球都受牽連，就是這種中國影響力的結果。由於多個聯合國機構已由中國把持，「因此實際上，中國的外交政策議程得到聯合國的認可以及共同推動。」 部份機構由中國代表連任兩屆領導人，可以確保讓國營企業例如電訊公司華為等，以及中國的標準，透過聯合國的發展工作滲進非洲及東南亞等市場。

《印度時報》

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