印度一名士兵去年在印控克什米爾（Kashmir）地區被一群男子擄走，自此便音訊全無，其家人雖然相信他已不大機會存活，但其父親仍未有停下來，繼續四處挖掘，期望尋回兒子的遺體。

24歲的士兵曼祖爾（Shakir Manzoor）去年8月2日在印控克什米爾的斯胡皮延（Shopian）地區被擄走。根據家人說法，曼祖爾參加開齋節活動後返回基地，途中經過一個專門種蘋果的地區時，被分離分子截停並強行上車離開。

克什米爾地區持續動盪，該區常有失蹤人口，過去20年的失蹤者數以千計，但在高度軍事化的斯胡皮延有士兵失蹤則屬罕見。

弟弟曾見失蹤者車內載滿陌生人

弟弟沙納瓦茲（Shahnawaz Manzoor）料是最後一個見過曼祖爾的親友，他當時騎電單車回家，看見曼祖爾的汽車從反方向而來，並看到很多陌生人在曼祖爾車上。沙納瓦茲稱，他當時向曼祖爾的汽車大喊：「你去哪裡？」而曼祖爾則答他：「不要跟着我。」

警方後來找到曼祖爾汽車的燒焦殘骸，並在約15公里以外一處蘋果園找到沾滿鮮血、破爛不堪的淺啡色恤衫和黑色T恤，估計曼祖爾已凶多吉少。

不過，曼祖爾的父親瓦加耶（Manzoor Ahmad Wagay）一直沒有放棄，事發至今9個多月，瓦加耶仍在四處尋找兒子遺體，並由發現兒子衣服的地方開始搜索及挖掘，範圍已擴大至半徑超過50公里，包括附近的果園、河流、森林和村莊等。

沙納瓦茲去年也輟學協助父親，並租用挖土機挖掘多條溪流，「每當我們需要在新位置搜索，我們的朋友甚至鄰居會拿着鐵鏟來幫忙」。

警方發言人辛格（Dilbag Singh）近日表示，搜索工作尚未完結，但拒絕透露調查細節。根據當地法律，一個人如果失蹤7年就會被視為死亡，目前曼祖爾仍處於「失蹤」狀態。瓦加耶稱：「我兒子為國家捨命，如果他加入了武裝分子，就讓政府公開。而如果他被武裝分子殺死，為甚麼他們玷污他殉難？」

瓦加耶憶述曾警告兒子不要加入軍隊，「但他不聽我說，他對軍隊充滿熱情，他不區分印度教徒和穆斯林」，但他強調「只要我在生，就會繼續尋找他」。

英國廣播公司

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