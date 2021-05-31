根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.7億、死亡人數超過353萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,325萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.4萬。印度確診人數超過2,789萬，死亡人數超過32.5萬。巴西確診人數超過1,651萬，死亡人數超過46.1萬。法國、土耳其【我羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

越南胡志明市實施社交距離措施

越南發現英國和印度變種毒株混合體後，胡志明市人民委員會周日消息稱，該市將進行全民病毒核酸檢測，預計每日檢測量將達到10萬人。

胡志明市周一起會實施社交距離措施15天，禁止10人以上公眾聚會，政府正考慮將上限降至5人。

越南衞生部長阮青龍周六宣佈，越南發現新的病毒變種毒株，非常危險，傳播性更強，能在空氣中迅速傳播 。這也進一步解釋了越南多地短期內確診病例激增的原因

據越南衞生部消息，自5月30日6時至12時，越南新增確診56例，累計確診6,964例。

越南總理阮春福去信美國總統拜登，提出加強疫苗研究、生產、技術轉移合作。

路透社

意日增44死逾7個月來新低

意大利周日通報新增44宗死亡個案，是過去7個多月來的單日最低數據，同時意大利持續在接種疫苗方面取得進展。

意大利去年10月14日通報的染疫病歿數只有43人。

根據意大利民防局和衞生部數據，目前全國染疫病故總數為126,046人。

確診病例數方面，意大利通報新增2,949宗，累計確診總數已超過421萬宗。

同時，意大利政府指出，國內已有1,180萬人完成接種疫苗，佔全國人口近20%。

路透社

南非爆第三波再延長宵禁

南非總統拉馬菲薩周日晚宣佈，鑑於疫情近期再度反彈，南非決定自周一起將「封城」等級從最低的一級上調至二級。

拉馬菲薩說，過去7天日均新增確診病例3,745宗，比前一周增加31%。自由邦省、北開普省、西北省和豪滕省等地的第三波疫情已經開始。

拉馬菲薩宣佈，南非將自5月31日起上調「封城」等級至二級。具體措施包括：每晚11時至翌日凌晨4時宵禁；非必要場所如食肆酒吧、健身中心等每晚10時必須結束營業；室內聚會人數最多不得超過100人，室外不得超過250人；公共場所繼續要求戴口罩等。

拉馬菲薩說，南非自推行疫苗接種計劃以來，逾67%公立醫院醫護人員接種強生疫苗，60歲及以上人士中有逾48萬人已接種第一劑輝瑞疫苗。他呼籲民眾儘快登記接種疫苗。

今年2月底，南非宣佈第二波疫情高峯已過，將「封城」等級降至最低一級，主要措施包括縮短宵禁時間、允許銷售酒類、允許一定規模集會等。

美聯社

美提供百萬劑強生疫苗給南韓

美國本月承諾提供南韓55萬劑疫苗，如今數量多近一倍。南韓國務總理金富謙表示，本周將取得美國運來的100萬劑強生疫苗，主要將供軍人接種。

南韓染疫病故人數較許多已開發國家少，但政府因疫苗接種速度相對較慢而受到批評。至今南韓已接種第一劑的人數，佔5200萬人口的不到11%。

美國總統拜登（Joe Biden）本月較早時首度與南韓總統文在寅召開峯會，承諾提供55萬劑疫苗給韓國軍隊。金富謙表示，美方供應數量現已增至100萬劑，疫苗將於本周抵達。

強生公司（J&J）的疫苗只需施打一劑，不像其他疫苗多半得施打兩劑。

南韓疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬則表示，這100萬劑將在6月使用，一部份將用於海外企業或外交使領館人員。

南國目標是在11月前透過疫苗接種達成群體免疫，但因為全球疫苗短缺和延誤配送，計劃充滿變數。

鄭銀敬說，韓國已下定600萬劑4月核准通過的強生疫苗，預計下半年到貨；Moderna疫苗也將於首批55,000劑抵達後，於6月開始為民眾接種。

中央社

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