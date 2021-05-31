美國華盛頓州一名男子夢想可以用自己雙手發掘寶石，送給未來的愛侶，當他有心愛的女朋友並打算向她求婚之後，這名男子決定付諸實行，到阿肯色州的鑽石火山口州立公園尋找鑽石，竟然讓他夢想成真，找到一顆重2.2卡的黃鑽，而且求婚成功。

26歲的利登(Christian Liden)說他自中學時已經有自行發掘寶石造出訂婚戒指的念頭，跟現在的女友拍拖兩年後，他決定動身起程去尋找夢想中的寶石。「當我知道的確有可能做得到之後，我就開始計劃行程、計劃動身去尋寶了，於是我開始搜集有關鑽石的資料。」

利登的好友喬希與他同行，兩人5月1日先到蒙大那州發掘藍寶石，同時自製發掘工具，然後5月7日到達阿肯色州的鑽石火山口州立公園(Crater of Diamonds State Park)，在指定地區發掘了兩天一無所穫，到了第三天終於有驚喜。利登說︰「那天將盡了，只剩最後兩個手推車的東西，我們把東西拋到篩子上。」突然見到有東西閃閃發光。利登說他興奮到劇烈顫抖，要拜託喬希把找到的鑽石放入膠袋，以免被他弄丟了。

二人帶着戰利品前往發掘中心，職員確認這是一粒重2.2卡的黃鑽，而且是自去年10月以來、獲發掘的最大一顆寶石。公園的負責人埃德蒙茲(Dru Edmonds)說︰「利登先生的鑽石是淺黃色，呈三角形，有着閃礫的金屬色澤，就像公園內大多數鑽石，這顆寶石內含一些夾雜物，令它獨一無二。」

利登帶着這顆黃鑽回家，邀女友到林間尋找蘑菇散步時拿出鑽石，成功向她求婚，下一步就是找人為他們設計和鑲嵌這顆充滿誠意和幸運的鑽石了。

鑽石火山口州立公園今年已由遊人掘出121顆鑽石，合重超過20卡，平均每天都有一至兩位幸運兒尋到寶。

美國有線新聞網絡/美國廣播公司

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