美國藥廠強生（Johnson & Johnson）正要求最高法院覆核其爽身粉產品被指致癌的裁決。密蘇里州法院早年裁定強生爽身粉中的滑石粉會導致卵巢癌，須向提出訴訟的女性賠償共21.2億美元（約164億港元）。

強生因為包括爽身粉在內的滑石粉產品被指含致癌物石棉，遭22名患上卵巢癌的女性及其代表集體興訟。2017年密蘇里州法院裁定，強生爽身粉中的滑石粉會導致卵巢癌，並指強生明知爽身粉中有石棉，卻誤導公眾其產品屬安全，裁定強生須賠償共47億美元（約366.6億港元）。隨後強生上訴，法院去年裁定賠償金額減至21.2億美元，但裁決不變。

最高法院表示最快會在周二決定是否受理。強生認為公司沒有得到公平審訊，否認其產品會致癌，並指早前的裁決「與數十年來的獨立科學評估結果不一致，它們確認強生嬰兒爽身粉是安全、不受石棉污染，也不會引起癌症」。

強生去年5月宣佈在美國和加拿大停售被指含石棉的嬰兒爽身粉，稱由於大眾對該產品安全的認知被「錯誤資訊」誤導以及消費者改變習慣，致需求下滑。美國商會、製造業、保險業和製藥業的貿易協會支持強生提出上訴。

美聯社／《蘋果》資料室

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