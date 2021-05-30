巴西逾200個城市及地區前天有民眾上街，要求總統博爾索納羅下台，主要不滿他抗疫不力，為當地疫情爆發以來最大規模示威。

多個左翼政黨、工會及學生會組織示威，呼籲民眾上街表達訴求。在首都巴西利亞，數以千計示威者聚集國會前促請彈劾博爾索納羅，要求政府提供更多疫苗，有民眾呼叫「立即彈劾」、「博爾索納羅滾蛋」等口號。

當地最大城市聖保羅有數千人上街，遊行隊伍展示一個把總統繪畫成吸血鬼的大型氣球。第二大城市里約熱內盧亦有逾萬人戴着口罩上街，部份民眾高喊「博爾索納羅種族滅絕」、「博爾索病毒」等口號。有死者家屬展示親屬相片，哀悼在疫潮喪命的親人。

「我們必須制止這個政府，必須告訴它們『已受夠了』。」參與示威的商人西維拉續斥：「他（博爾索納羅）是個殺人犯及精神病患者。他和我們不一樣，他沒有感覺，沒有意識到自己釀成的災難。」多地示威活動大致和平，但在東北部城市累西腓卻演變成警民衝突，警方一度出動催淚彈及橡膠子彈驅趕示威者。

曾指「小感冒」 死亡全球第二多

巴西COVID-19疫情嚴峻，累計確診個案超過1,600萬，全球排第三，排於美國及印度之後；死亡人數增至超過46萬，為全球第二高，僅次於美國。博爾索納羅稱病毒為「小感冒」，外界斥他淡化疫情，曾反對實施封鎖及宵禁等抗疫措施，又曾公開質疑戴口罩及打疫苗的成效，導致疫情一發不可收拾。

他曾辯稱反對推行防疫措施是為了經濟及民眾生計。參議院委員會正調查政府防疫政策有否失當，包括是否延遲購買疫苗、在沒有科學依據下生產和建議使用羥氯喹治療、未有準備足夠的氧氣儲備等。巴西至今只有約10%成年人口完成接種兩劑疫苗；輝瑞指去年曾屢次向該國表示有意提供疫苗，但政府沒有回覆。

失業率新高 數千店倒閉

巴西正面臨史上其中一次嚴重經濟衰退。去年1月至今年1月，當地多達810萬人失業；失業率高達14.7%，創有紀錄以來新高，有數千間零售商店倒閉。另外，當地組織研究指，一半人口去年沒有足夠糧食。

抗疫失利令博爾索納羅的支持度持續低迷。當地最新民調顯示，57%受訪者支持彈劾。他的政敵、前總統盧拉日前與曾擔任過兩屆總統的卡多索共晉午餐，相信為參加明年大選作準備。

在昨日示威，有民眾高舉盧拉佩戴總統肩帶的照片表示支持，恐令博爾索納羅連任夢碎。盧拉曾斥其處理疫情方法錯誤，指對方原可以令死亡人數減半。

法新社/路透社/美國有線新聞網絡/英國《衞報》