美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周六接受美國霍士新聞訪問時表示，中國武漢病毒研究所進行秘密軍事研究，聲稱有「重大證據」顯示導致COVID-19的病毒是來自實驗室。他又警告實驗室仍在進行危險研究，潛在引發另一次致命病毒洩漏。

蓬佩奧說：「我們可肯定說的是：我們知道他們在實驗室進行與解放軍有關的事情，所以同時在進行軍事活動，他們聲稱只是民間研究。他們拒絕告訴我們是甚麼、拒絕形容事物本身、拒絕讓世衞進入。這掩飾代表我們有需要知道更多。」

他警告實驗室仍有危險研究進行，「病毒實驗室仍在運行，可能仍在進行與導致病毒洩漏有關的同一類研究，可能導致這病毒由實驗室外洩。只有中共知道答案，世界值得答案而他們要告訴我們，我希望兩黨會推動要求（中共）負責」。

美國總統拜登上周三要求情報部門加倍努力調查COVID-19疫情源頭，90日內交報告。蓬佩奧暗指對方太慢行動，但總好過不追究，「他們之前採取了沒有什麼可看的態度，這真是不幸。我很慶幸他們正在調查……情報界已經調查這個好一段時間了」。

蓬佩奧續指他在去年春季已經知道導致COVID-19的病毒是來自實驗室，「我在去年春季已經知道，當我首次說有重大證據指病毒由武漢實驗室洩漏。我們知道在那裏生病的人，在那裏生病的科學家，我們知道他們正在進行「功能增強」研究——令病毒變得更具傳染性，潛在更致命，今屆政府須解決這問題。今屆政府要追查，我希望他們會繼續我們的工作。這是重要的工作，我們要知道是如何發生，我們才能令它不會再發生」。

另外，英國《每日郵報》取得由英國和挪威學者撰寫的論文，指有證據顯示中國武漢病毒研究所的科學家在進行極具爭議性「功能增強」（gain of function）研究期間製造病毒，以蝙蝠的天然冠狀病毒為基礎，接上新的棘突蛋白（spike protein），使病毒變得極具傳染性。

英國《每日郵報》

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