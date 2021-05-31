尼日利亞200學生遭擄走

尼日利亞中北部尼日爾州（Niger State）周日（30日）有武裝分子突襲一間伊斯蘭教學校，向人群無差別掃射，擄走約150至200名學生，另有一批巴士乘客被擄走。襲擊造成一人死亡，一人重傷。

尼日爾州警方指，事發於當地時間下午三時，槍手駕駛電單車至泰吉納鎮（Tegina），並闖入鎮上的沙利胡坦高伊斯蘭學校（Salihu Tanko Islamic school）綁架學生。學校校長泰吉納（Abubakar Tegina）稱：「我親眼看見20至25輛電單車載着槍手駛至。他們全副武裝，闖入學校擄走約150名學生，可能更多。」當地傳媒則指有逾200名學生被擄。

事發學校並非寄宿學校，學生上課時間才會在校內，本來約有300名學生，年齡介乎7至15歲。泰吉納表示未能確定被擄走學生實際人數，因為事發時大部份學生仍未簽到。當地政府表示，武裝分子因其中11名學生太年幼，無法自行走路而釋放他們。

尼日利亞近年多次發生綁架學童案件，主要針對寄宿學校，目的是勒索贖金，估計武裝分子自去年12月開始，已於尼日利亞北部累積綁架超過700名學生。

路透社

瑞安航空一客機接炸彈威脅急降柏林

德國警方周日晚表示，愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架客機接獲炸彈威脅後，緊急降落在首都柏林，機上乘客已改搭另一架客機飛往波蘭。

客機搭載160人，原定由愛爾蘭首都都柏林飛往波蘭克拉科夫（Krakow），德國《圖片報》（Bild）報道，客機在接獲炸彈威脅後，轉降柏林，不久抵達柏林布蘭登堡布朗德機場（Berlin Brandenburg Airport），在停機坪上停留到周一凌晨。

機場發言人向《圖片報》指：「瑞安航空班機通報空中緊急情況後，立即獲得降落許可。」德國傳媒報道，整架飛機都被清空，當局也對旅客行李進行搜查。

柏林警方發言人稱當局已完成安全檢查，「沒有發現任何危險」，並說：「乘客將搭乘備用飛機繼續前往波蘭。」但未對相關警報提供更多資訊。

中央社

李顯龍告網媒誹謗案 女被告不答辯不出庭

新加坡總理李顯龍控告當地網媒《網路公民》文章作者誹謗一案，案件周一進入估算賠償金額階段，被告未有答辯及上庭。

李顯龍周一以視像通訊軟件Zoom上庭，被告魯巴星妮（Rubaashini Shunmuganathan）則不見蹤影。《網路公民》2019年8月刊出魯巴星妮的文章，題為《總理夫人何晶奇怪地分享了一篇與家人斷絕關係的文章》（PM Lee’s Wife, Ho Ching weirdly shares article on cutting ties with family members）。

新加坡法院2019裁定魯巴星妮必須對李顯龍所做的誹謗承擔賠償責任。

新加坡高等法院3月裁定，李顯龍控告當地時評人及博客梁實軒（Leong Sze Hian）誹謗勝訴，可獲賠13萬坡元（約75萬港元）。梁實軒2018年11月被李顯龍控告誹謗，起因是他在facebook上轉載一則馬來西亞網站的新聞，報道指李涉及「一馬發展」（1MDB）貪污案。李代表律師指有關連繫「錯誤及沒有根據」，其後梁刪除帖文。

德新社／馬來西亞《光明日報》／《蘋果》資料室

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