英國預原定下月21日全面解除防疫措施，新增確診宗數近日有回升趨勢，近四分三是感染印度變種病毒。《星期日泰晤士報》踢爆，當局早在4月1日已知首宗印度變種傳入，卻瞞至4月15日才公佈，當時已發現77例，可是英國要等到4月23日才正式對印度封關，結果為時已晚。

報道引述消息指首相約翰遜期間主要有兩個考慮：擔心封關會導致印度的疫苗生產商停止向英國供貨；約翰遜一直尋求與印度總理莫迪保持良好關係，好讓脫歐後倫敦能與新德里盡快達成新的貿易協議。直至後來印度疫情大爆發，英國才匆匆封關。

甘明斯爆料挫約翰遜民望

《星期日泰晤士報》又取得一封去年3月26日發給衞生大臣夏國賢的外洩電郵，內容是英國社福界不滿當局為保護公共醫療系統，在爆發第一波疫情時，把有病徵的醫院病人送回護老中心，警告若出院前不做檢測，病毒必定會在中心擴散。當局延宕至去年4月15日才接納檢測建議，結果已經太遲，英國至今近13萬疫歿者中，逾3.6萬是來自護老中心。

跟約翰遜反目的首相府前首席顧問甘明斯，上周在國會作證時批評夏國賢處理疫情失當，好應該被免職。在野工黨黨魁施紀賢趁機補刀，前日狠批約翰遜政府抗疫無能又忙於「內戰」，擔心6月21日如期解封會帶來新一波爆發的風險。

甘明斯倒戈重創約翰遜民望，淨支持度由兩周前的+6%，急跌至-6%；認為夏國賢應引咎辭職的受訪者也有44%，比支持他留任多出13個百分點。

《星期日泰晤士報》