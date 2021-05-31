新西蘭近期多次被指在維吾爾族人權等涉及中國的議題上，未有跟澳洲及「五眼聯盟」其他盟友連成一線。新西蘭總理阿德恩周一與澳洲總理莫里森會面，阿德恩否認對中國人權問題立場軟弱，強調紐澳兩國對華態度一致，兩人亦支持調查疫情起源。

莫里森周一在新西蘭南島的皇后鎮（Queenstown）與阿德恩會面，雙方會後發表聯合聲明。聲明指出澳紐兩國深切關注香港自由被扼殺，以及維吾爾族所受待遇問題，並要求繼續調查疫情起源。

阿德恩強調非對華軟弱

阿德恩會後見記者時，形容澳紐在香港和新疆議題立場完全一致，「你會見到澳洲及新西蘭在這些問題上，始終處於完全相同的立場」，並指「我真的要否認任何認為我們對這些重要問題不夠強硬的說法」。她形容澳紐就像一家人，儘管在某些時候意見不盡相同，但雙方的緊密關係仍比分歧大。

莫里森亦稱，不認為新西蘭是「五眼聯盟」中的弱點，強調無論澳洲抑或新西蘭，均不會出賣主權或價值，「我們一直並肩守護這些價值」。莫里森表示，澳紐兩國期望印太地區自由及和平，會盡力達成這目標，而這目標不會受中美緊張關係升溫影響。

「澳紐如一家人」 新西蘭以不同方式表達意見

阿德恩周日接受新西蘭傳媒訪問時同樣提到「家人論」，稱澳洲是新西蘭最親密的家人，「我們任何時間也可以通電話」，兩國大部分時間在中國問題上也保持一致，認為新西蘭對華取態與澳洲不一的說法只是由傳媒塑造，屬感覺而非現實。她強調新西蘭並非就中國問題噤聲，只是選擇以不同方式表達意見。

新西蘭此前未有加入「五眼聯盟」譴責港府搜捕民主派初選人士的聲明，亦拒絕以「種族滅絕」一字形容維吾爾人狀況，使新西蘭備受批評，甚至被澳洲傳媒謔稱為「新習蘭」（New Xi-Land）。

法新社／新西蘭Newshub網站

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