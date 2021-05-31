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疫苗接種｜澳航大抽獎谷針 10名幸運兒全家一年無限任搭飛機

1小時前
澳航推出大抽獎，鼓勵公眾接種疫苗。（路透社）

全球多地政府及企業以各種方式，鼓勵公眾接種疫苗。澳洲航空總裁喬伊斯（Alan Joyce）周一宣佈，澳航將向已接種疫苗的乘客提供10份大獎，中大獎的10名幸運兒未來一年內，可全家免費任搭澳航及旗下廉航捷星航空（Jetstar）航班。

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可領飛行里數及現金券

喬伊斯表示澳航的獎勵計劃將在7月展開，重頭戲是名額10個的大抽獎，每個州或領地至少有一個名額，中獎幸運兒及其最多3名家人將可在一年內，無限任搭澳航及捷星航班，航點不限，與澳航有合作關係的雅高酒店集團（Accor）會向得獎者送出100萬積分，讓他們可獲得免費住宿。

澳航之前已宣佈接種者可領取1,000澳航飛行里數、現金券、飛行常客資格等。任何已接種疫苗或已預約於今年底前接種疫苗的澳洲人，皆可參與澳航抽獎，澳航正研究獎勵計劃的技術問題，估計將透過手機應用程式登記抽獎，飛行里數則已開始在應用程式發放。

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喬伊斯呼籲澳洲商界效法澳航，鼓勵公眾接種疫苗，期望隨着更多國民接種，讓澳洲結束封關，並在年底前恢復國際航班。澳航發言人稱，疫苗不但對公眾健康有重要作用，且澳航亦依靠旅遊業營運，樂意協助推動疫苗接種。

聯航逾20萬人登記抽獎

美國聯合航空近日亦推出抽獎計劃，已接種疫苗的MileagePlus飛行常客會員可在6月22日或以前登記抽獎，獎品包括30份雙人免費頭等機票，以及5個全年任搭聯航的特別大獎，截至上周已有20多萬人登記。

澳洲廣播公司/澳洲新聞網/美國哥倫比亞廣播公司

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